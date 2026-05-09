sábado 09 de mayo de 2026
9 de mayo de 2026 - 11:13

Detienen a un penitenciario por vender drogas a los internos de la cárcel de Dolores

La investigación comenzó en 2024 a partir de una denuncia de otros presos.

Por Agencia DIB
La Unidad nº 6 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en la ciudad de Dolores.

La Unidad nº 6 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en la ciudad de Dolores.

Un suboficial principal del Servicio Penitenciario Bonaerense que presta servicios en la cárcel de Dolores fue detenido por venderles drogas a los internos de la Unidad Penitenciaria Nº 6.

Más noticias
Rocío Alvarito murió tras mantener una pelea con su novio, Marcos Ariel García. 

Muerte de Rocío Alvarito: un nuevo testimonio complica la situación de su pareja, el único imputado
La Policía investiga lo ocurrido y realiza las diligencias correspondientes. 

Malvinas Argentinas: una mujer fue asesinada tras intentar proteger de un abusador a su hija de 9 años

Se trata de Juan José Blanco, que terminó imputado por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por su condición de funcionario a cargo de la custodia de los detenidos.

Investigación

La investigación, según cuenta Pinamar 24, comenzó en 2024 con una denuncia que privados de la libertad realizaron ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) Nº 3, a cargo del fiscal Marcos Scoccimarro. Según lo denunciado, Blanco estaría vendiendo marihuana a los detenidos, quienes le hacían transferencias a su propia cuenta del Banco Provincia.

La fiscalía solicitó la realización de un allanamiento en la vivienda del imputado, durante el que se pudo requisar el celular, lo que en la investigación se considera un insumo clave para recolectar más pruebas incriminatorias.

Las constancias de transferencias se extienden, al menos, por todo el año 2024 y constituyen una de las pruebas principales en contra de Blanco. A partir de esto, el juez de Garantías Emiliano Lazzari concedió la orden de detención del imputado.

Los investigadores buscan confirmar la existencia de una presunta red que opera vendiendo drogas ilícitas dentro del penal a las personas privadas de la libertad.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Muerte de Rocío Alvarito: un nuevo testimonio complica la situación de su pareja, el único imputado

Malvinas Argentinas: una mujer fue asesinada tras intentar proteger de un abusador a su hija de 9 años

Lomas de Zamora: encontraron un cadáver dentro de un auto en el estacionamiento de un supermercado

Necochea: madre denuncia que su hija fue violada durante una reunión de jóvenes

La Matanza: desmayaron a un ladrón usando una técnica de Jiu Jitsu y quedó detenido

Un exbasquetbolista que jugó en Bahía Blanca fue condenado en EE.UU. por producir pornografía infantil

Jurado popular halló culpables de homicidio a cuatro miembros de una familia: dos recibirán perpetua

Alejandro Korn: rescataron un caballo tras una denuncia por maltrato animal y tracción a sangre

Tornquist: quitan concesión del buffet del parque provincial a un acusado de abuso sexual

Pablo Grillo: el fiscal pidió elevar a juicio la causa

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los artistas homenajeados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires por su resistencia durante la dictadura.

La Provincia de Buenos Aires homenajeó a referentes de la cultura "por su resistencia durante la dictadura"