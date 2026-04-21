Detienen por presuntas estafas al empresario e influencer lujanense Lucas Forastieri

La DDI Luján concretó este lunes la detención del empresario e influencer Lucas Gabriel Forasteri , de 39 años, acusado de haber perpetrado múltiples estafas por sumas que, en conjunto, podrían superar los 120 millones de pesos .

El procedimiento, de acuerdo con El Civismo , se llevó a cabo en el exclusivo barrio cerrado La Concepción de la ciudad del norte bonaerense, donde el imputado residía en una vivienda ubicada en el Lote 135.

En ese mismo country, años atrás, la Policía había secuestrado dos vehículos de alta gama en un operativo que ya había despertado sospechas en torno al nivel de vida y el patrimonio que exhibía el ahora detenido.

Investigación

El arresto fue ordenado por la Justicia en el marco de una investigación que tramita en el Departamento Judicial Mercedes, donde existen al menos tres denuncias formales en su contra, aunque no se descartan que puedan surgir nuevas presentaciones en otras jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires.

La causa está a cargo de la Fiscalia 1 de Delitos Complejos, conducida por el fiscal Lisandro Masson, con intervención del Juzgado de Garantías 1, interinamente a cargo del juez Marcelo Giacoia.

Maniobras fraudulentas

Según fuentes judiciales, la investigación apunta a un esquema de presuntas maniobras fraudulentas mediante el cual Forasteri habría captado fondos de distintas personas bajo la promesa de inversiones financieras o inmobiliarias que nunca se concretaban, apropiándose del dinero sin devolverlo.

Entre los denunciantes figura Carlos Agustín Rey, quien sostuvo que entre los años 2017 y julio de 2023 entregó al acusado aproximadamente 40.000 dólares para supuestas inversiones. De acuerdo a su presentación, el dinero jamás fue restituido pese a los reiterados reclamos, lo que derivó en el inicio de una causa penal.

Otro de los casos corresponde a Ignacio Javier Peñalver, quien denunció haber sido estafado entre 2022 y 2023 por un monto cercano a los 10.000 dólares. Según indicó, esos fondos tenían como destino aparentes negocios financieros que nunca se materializaron. Al igual que en el caso anterior, el dinero no fue devuelto.

Una cuenta de Instagram

El caso tuvo como punto de partida la cuenta de Instagram @estafadosxlucasoficial. Ese perfil comenzó a publicar desde el 14 de marzo una serie de acusaciones, testimonios, audios y material audiovisual que rápidamente se viralizó.

La repercusión fue tal que el tema no tardó en dar el salto a la televisión nacional. Días atrás, el periodista Gonzalo Rodríguez presentó un informe en el programa GPS, emitido por América TV, donde se recogieron testimonios de varias de las presuntas víctimas. El trabajo fue titulado: “Así cualquiera: Pide plata y nunca la devuelve” y allí definieron a Forastieri como “empresario, influencer y chanta”.

Además, la influencer Natali Rodríguez se pronunció en sus redes sociales con duras críticas hacia el acusado. “Celebremos que cayó preso LUCAS FORASTIERI! ¡Habría estafado a múltiples personas por más de 1 millón de dólares! Veremos cómo sigue el caso, esperemos aprenda algo mientras lo mantienen detenido”, publicó. En otro mensaje, agregó: “Este chanta se mostraba como el magnate de las inversiones inmobiliarias, de los autos importados y vaya a saber con qué otro artilugio engañaba a los cientos de damnificados que hoy vemos en todos los medios”.

Denuncias

Ante la complejidad y la reiteración de las denuncias, el fiscal general del Departamento Judicial Mercedes dispuso la centralización de todas las actuaciones en la Fiscalía 1. A partir de allí, se ordenó la intervención de la DDI Luján, cuyos efectivos llevaron adelante diversas tareas investigativas que permitieron reunir elementos de prueba y elevar las actuaciones a sede judicial.

Finalmente, el magistrado interviniente otorgó la orden de detención contra Forasteri. Con ese aval, personal de la DDI logró ubicarlo y detenerlo este lunes en el barrio La Concepción.

forastieri-detenido La detención de Lucas Forastieri. El Civismo

De carrera

Lucas Gabriel Forastieri era hijo de Julio José Forastieri, fallecido en 2020, y conocido como “el Zar del Transporte”, el hombre fuerte de la empresa Transportes Atlántida, la línea 57.

Hace unos años, Lucas Forastieri contó en Mitre Live que “mientras cursaba el 3º año de Economía en la UCA me integré a la administración de Transportes Atlántida”. Luego fue ascendiendo en la empresa, de la que llegó a ser Director Ejecutivo.

“Paralelo a la empresa y con el objetivo de diversificar empecé a incursionar con un socio, amigo de la infancia, en la construcción de complejos residenciales y edificios en zona oeste, Capital Federal y Uruguay, desde el año 2013 formando a través de los años y con mucho esfuerzo, dedicación y esmero nuestra empresa ‘Kaizen’”, expresó Forastieri, que ya por aquel momento tenía más de un millón de seguidores en redes.

Fuente: Agencia DIB