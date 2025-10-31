viernes 31 de octubre de 2025
31 de octubre de 2025 - 18:06

Detienen a policías por una presunta extorsión en Florencio Varela

Un jefe de calle y varios agentes fueron arrestados en el marco de una investigación por presunta extorsión y cobros indebidos en Florencio Varela. Interviene la UFI N°1, a cargo del fiscal Darío Provisionato.

Policías fueron detenidos acusados por una presunta extorsión en Florencio Varela.

Policías fueron detenidos acusados por una presunta extorsión en Florencio Varela.

Una investigación judicial por presunta corrupción policial en Florencio Varela derivó en la detención de un jefe de calle y varios agentes bajo su mando, acusados de extorsión y exacciones ilegales.

Más noticias
La casa donde la Banda del Millón asaltó y mató a la jubilada en San Isidro.

Horror en San Isidro: ladrones de la Banda del Millón mataron a golpes a una jubilada para robarle
Una mujer fue violada por un hombre que conoció en la Plaza Rocha de Mar del Plata.

Mar del Plata: condenado por abuso salió de la cárcel, conoció a una mujer y la violó

El caso es investigado por el fiscal Darío Provisionato, titular de la UFI N°1, con colaboración de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Según fuentes judiciales, los efectivos habrían exigido o cobrado sumas de dinero de manera indebida, abusando de su función. Las detenciones se concretaron tras una serie de allanamientos y la recolección de pruebas que comprometen a los uniformados.

Los hechos motivaron una inmediata reestructuración en la Policía del distrito, con reemplazos en las conducciones de las comisarías Primera, Cuarta y Quinta.

Desde Asuntos Internos se iniciaron sumarios administrativos y, de confirmarse la culpabilidad de los acusados, serán exonerados de la fuerza. No se descartan más movimientos ni nuevas detenciones en las próximas horas.

Los funcionarios policiales demorados enfrentan cargos por extorsión y exacciones ilegales y un vocero con acceso a la causa indicó que buscan a un prófugo.

Desde Asuntos Internos iniciaron sumarios administrativos y de certificarse que efectivamente los policías acusados son encontrados culpables, serán exonerados de la fuerza.

Temas
Ver más

Horror en San Isidro: ladrones de la Banda del Millón mataron a golpes a una jubilada para robarle

Mar del Plata: condenado por abuso salió de la cárcel, conoció a una mujer y la violó

Punta Alta: 20 años de prisión para el ambulanciero del Hospital Naval que drogó y abusó de tres mujeres

La Plata: detienen al padre de Agustín Almendra por integrar banda de "roba ruedas"

¿Femicidio en Berisso? Murió una mujer tras un incendio y se sospecha de su pareja

Mar del Plata: pedido de perpetua para acusado de matar a un joven en disputa por una gallina

Hallaron muerto en Ezeiza a Nicolás Duarte, el joven desaparecido tras salir de un boliche

Tornquist: detuvieron a exconcejal por cinco casos de abuso sexual

Perpetua para el joven de 19 años que mató a una pasajera de un colectivo

Ezeiza: búsqueda desesperada de un joven que salió a bailar durante el temporal del sábado y desapareció

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La casa donde la Banda del Millón asaltó y mató a la jubilada en San Isidro.

Horror en San Isidro: ladrones de la Banda del Millón mataron a golpes a una jubilada para robarle

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La Bolsa porteña tuvo este viernes su máximo histórico mientras que el dólar casi no se movió.

Mientras que el dólar apenas se movió, la Bolsa porteña tuvo otro día de gloria

Por  Agencia DIB