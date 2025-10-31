Detienen a policías por una presunta extorsión en Florencio Varela

Policías fueron detenidos acusados por una presunta extorsión en Florencio Varela.

Una investigación judicial por presunta corrupción policial en Florencio Varela derivó en la detención de un jefe de calle y varios agentes bajo su mando, acusados de extorsión y exacciones ilegales.

El caso es investigado por el fiscal Darío Provisionato, titular de la UFI N°1, con colaboración de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Según fuentes judiciales, los efectivos habrían exigido o cobrado sumas de dinero de manera indebida, abusando de su función. Las detenciones se concretaron tras una serie de allanamientos y la recolección de pruebas que comprometen a los uniformados.

Los hechos motivaron una inmediata reestructuración en la Policía del distrito, con reemplazos en las conducciones de las comisarías Primera, Cuarta y Quinta.

Desde Asuntos Internos se iniciaron sumarios administrativos y, de confirmarse la culpabilidad de los acusados, serán exonerados de la fuerza. No se descartan más movimientos ni nuevas detenciones en las próximas horas.

Los funcionarios policiales demorados enfrentan cargos por extorsión y exacciones ilegales y un vocero con acceso a la causa indicó que buscan a un prófugo.

