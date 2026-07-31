viernes 31 de julio de 2026
31 de julio de 2026 - 19:22

Pergamino: un muerto y dos heridos en un paraje rural tras un tiroteo entre vecinos

De acuerdo con la investigación, el conflicto se originó por el ingreso de varios chivos pertenecientes a una familia al predio lindero.

Por Agencia DIB
imagen paraje Pujol

Un joven de 29 años fue asesinado en un ataque a tiros ocurrido en el Paraje Pujol, en el partido de Pergamino, que se desencadenó entre vecinos. Además, dos familiares de la víctima resultaron heridos de gravedad y se encuentran internados. En las últimas horas, según informó La Opinión Online, el acusado del ataque, prestó declaración a Justicia.

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La víctima fatal fue identificada como Juan Ignacio Benítez. Su padre, Eduardo Benítez, y su tío Gustavo Benítez, de 50 y 52 años respectivamente, resultaron lesionados en la balacera.

La principal hipótesis de la Fiscalía que lleva adelante la investigación es que el acusado, Ramiro Otermín, de 50 años, habría discutido con los Benítez porque dejaban animales sueltos. Tras el cruce verbal, habría ido a buscar un arma y sin mediar palabra, abrió fuego contra la casa donde se encontraban las víctimas.

Tras el ataque, efectivos del Destacamento Guerrico y del Comando de Patrulla Rural (CPR) preservaron la escena del crimen mientras avanzaban las primeras diligencias de la investigación. En el procedimiento, los policías secuestraron un revólver calibre .32 y una carabina.

Chivos, riña y tiros

De acuerdo con la investigación, el conflicto se originó por el ingreso de varios chivos pertenecientes a una familia al predio lindero, situación que derivó en una discusión. La disputa escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea a golpes de puño.

En tanto, Otermín se retiró del lugar, pero aproximadamente media hora después regresó armado. En ese momento desató el tiroteo contra la vivienda de la familia Benítez.

La principal prueba incorporada al expediente es un video registrado por la esposa del fallecido Juan Benítez, tomado con el teléfono celular de la propia víctima.

Este viernes, Otermín fue indagado por el fiscal Francisco Furnari en el hospital local, ya que está internado para realizarse estudios médicos programados.

Fuente: Agencia DIB

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