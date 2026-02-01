domingo 01 de febrero de 2026
1 de febrero de 2026 - 11:53

Pinamar: menor confesó que fue él quien agredió a su amigo y no una patota

Un adolescente se encuentra internado grave. En un primer momento se habló del ataque por parte de una patota, pero la causa dio un giro sorpresivo.

Por Agencia DIB
Thiago, el joven atacado por un amigo en Pinamar.

Thiago, el joven atacado por un amigo en Pinamar.

La investigación por el ataque a un adolescente en Pinamar la mañana del sábado dio un giro inesperado. Lo que inicialmente se denunció como una agresión por parte de una “patota” terminó con la confesión de un amigo de la víctima, quien admitió haberle pegado tras una discusión y quedó detenido.

Más noticias
Este domingo 1º de febrero no habrá guardavidas municipales en las playas públicas de Pinamar.

Los guardavidas de Pinamar levantaron el paro tras una oferta de aumento
Bastián Jeréz ha dado un paso adelante en su recuperación.

La salud de Bastián Jeréz: "de a poco le están quitando el respirador"

Sebastián, el padre de Thiago, el joven de 16 años agredido, expresó su dolor y decepción. “Me mintieron. Me quiero morir, no tengo palabras. Estoy decepcionado”, lamentó el hombre, quien además reveló que conoce al agresor desde el nacimiento. “Los llevaba a la cancha, los traía. Son amigos del barrio, vecinos”, relató.

La primera versión indicaba que la víctima había sido atacada por al menos seis jóvenes en el estacionamiento del muelle. Sin embargo, las cámaras de seguridad y la declaración de uno de los acompañantes derrumbaron esa coartada. El amigo confesó ante la fiscal Mónica Ferre que “estaban jugando de manos, se calentó el otro y le pegó mal”, provocándole la lesión con un codazo.

El adolescente herido sufrió un hematoma cerebral no quirúrgico y, debido a la gravedad del cuadro, fue trasladado desde el Hospital Municipal de Pinamar al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.

El supuesto ataque de una patota

De acuerdo con la reconstrucción del diario Clarín, era el último día de las vacaciones que Thiago pasaba con sus padres. Mientras Sebastián y Lucía estaban en el muelle, el menor aguardaba en el estacionamiento junto a dos amigos. Allí, entre las 5.30 y las 6 de ese sábado, se produjo el ataque.

Según la primera versión que los amigos de Thiago les contaron a los padres, un grupo de jóvenes apareció desde la zona del muelle y se les fue encima sin mediar discusión. Primero los insultaron y después los golpearon, especialmente a Thiago. Siempre según ese relato, uno de los agresores -que vestían camisas blancas y volvían de "un boliche"- le dijo: “¿Qué mirás, negro de mierda?”, antes de atacarlo a patadas en la cabeza. El padre no vio el episodio: estaba a pocos metros, desarmando el equipo de pesca.

Thiago, aún consciente, le contó a su padre que lo rodearon y lo golpearon mientras lo insultaban. Sus amigos sostuvieron la misma historia. Pero con el correr de las horas el relato se desmoronó. Todo fue una puesta en escena de los adolescentes, que se sostuvo hasta que revisaron las cámaras del centro de monitoreo. Allí el amigo se quebró y confesó. "Estoy destrozado. No lo puedo creer", dijo conmocionado Sebastián, que intentó encontrar una explicación: "Mi hijo no iba a mandar al frente a sus amigos".

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Los guardavidas de Pinamar levantaron el paro tras una oferta de aumento

La salud de Bastián Jeréz: "de a poco le están quitando el respirador"

Este domingo no habrá guardavidas municipales en las playas de Pinamar por una medida de fuerza

Inauguran relojes urbanos de plástico reciclado en Cariló y Pinamar

Caso Bastián: los responsables del choque quedaron inhabilitados para conducir

ARBA identificó más de 110 mil metros cuadrados sin declarar en Pinamar y Cariló

Caso Bastián: los conductores que produjeron el accidente tenían alcohol en sangre

Ola de robos en Pinamar: más de diez delitos en 72 horas

Tragedia en Ostende: un hombre de 71 años mató a su hijo tras una pelea familiar

Accidente fatal en Pinamar: murió un obrero de la construcción tras caer de un techo

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Balance de enero para el turismo en Mar del Plata.

Mar del Plata: enero fue menos malo de lo esperado, según operadores turísticos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El aeropuerto internacional de Ezeiza

ATE posterga el paro aeroportuario anunciado para este lunes en todo el país