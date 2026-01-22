Cayó en Moreno la "Banda de Nati", vinculada a la causa por droga adulterada

Parte de lo secuestrado por la Policía en los allanamientos a "la banda de Nati".

Una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes fue desarticulada en el partido bonaerense de Moreno tras una serie de allanamientos realizados el 21 de enero. Entre los detenidos se encuentra Natalia Yanina Díaz , conocida como “Nati” o “La Tía” , quien le daba nombre a la banda, tenía un pedido de captura nacional e internacional y está vinculada a la causa federal por droga adulterada que provocó decenas de intoxicaciones y muertes en el oeste del Conurbano.

Denuncian a La Libertad Avanza en Tres Arroyos: piden que se investigue si usó datos de personas con discapacidad

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Comisaría Moreno 8ª, bajo la órbita de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Oeste II, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737, con intervención de la UFI N.º 12 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez y el Juzgado de Garantías N.º 1.

Según informaron fuentes policiales, la estructura investigada era conocida como la “Banda de Nati” y presentaba ramificaciones con una causa federal de alto impacto vinculada a la comercialización de cocaína adulterada.

Durante los operativos fueron aprehendidas cinco personas: la mencionada Díaz (40), señalada como jefa de la organización; O. D. E. (25); M. F. J. (24); D. M. A. (50); y P. D. A. (47), quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Allanamientos

En el primero de los objetivos allanados, en Moreno, los efectivos detuvieron a Díaz junto a otros dos involucrados y secuestraron 72 envoltorios de marihuana (105 gramos), 186 dosis de cocaína (71,19 gramos), recortes de nylon para fraccionamiento, tres tijeras, una balanza de precisión, dos teléfonos celulares y 146.950 pesos en efectivo.

En un segundo domicilio, también en Moreno, fueron aprehendidos D. M. A. y P. D. A., y se incautaron 12 paquetes de marihuana con un peso total de 3,675 kilos, 60 envoltorios de cocaína, una balanza de precisión, un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera” sin municiones, dos teléfonos celulares y 12.700 pesos.

Droga adulterada

De las verificaciones realizadas surgió que Natalia Yanina Díaz tenía un pedido de captura vigente en el marco de la causa federal conocida como “Droga Adulterada”, tramitada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 2 de San Martín. Ese expediente investiga una organización dedicada a la producción y distribución de cocaína adulterada con sustancias altamente tóxicas, que provocó la hospitalización de más de 80 personas y la muerte de al menos 24 en la localidad de Loma Hermosa.

En esa causa, Díaz figura como integrante de la estructura liderada por Miguel Ángel Villalba, alias “Mameluco”, uno de los principales referentes del narcotráfico en el oeste del Gran Buenos Aires, actualmente condenado y con múltiples causas federales.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se convalidaron las aprehensiones y los secuestros, y los detenidos fueron imputados por el delito de comercialización de estupefacientes agravada, en el marco de una organización criminal. Además, se dio intervención al fuero federal para evaluar la posible conexidad entre ambas causas.

Fuente: Agencia DIB