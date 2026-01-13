martes 13 de enero de 2026
13 de enero de 2026 - 18:53

Luján: reclaman la detención del policía que, alcoholizado, mató a una joven en una picada

Con la consigna “Justicia para Vane”, familiares, amigos y vecinos se convocaron en el centro de Luján para reclamar que el oficial Montepeloso sea detenido.

Por Agencia DIB
Marcelo Emmi, esposo de Vanesa Escalante, y el padre de la víctima, Marcelo Escalante, en la marcha por Luján.

La marcha pidiendo justicia comenzó en pleno centro de Luján.

El Civismo

Familiares, amigos y vecinos de Vanesa Escalante, la mujer oriunda de General Rodríguez fallecida en la Autovía 6 hace diez días, se manifestaron por el centro de Luján y marcharon hasta la Fiscalía para reclamar la detención del efectivo de la Policía Federal acusado de provocar el siniestro.

Una mujer murió en un siniestro vial ocurrido en la ruta 6, a la altura de Open Door.

Ruta 6: auto que corría una picada perdió el control, se cruzó de carril y mató a una mujer
El auto dónde viajaba la vícitma. (El Civismo)

Liberaron al policía que atropelló y mató a una mujer mientras corría una picada alcoholizado

Vanesa Escalante (36) falleció el sábado 3 de enero luego de que el auto en el que movilizaba junto a su familia fuera embestido de frente por otro vehículo que se cruzó de carril, conducido por el oficial de la Policía Federal Maximiliano Gastón Montepeloso, quien circulaba a alta velocidad, aparentemente participando de una picada. Posteriormente se determinó que Montepoloso tenía 0,48gl de alcohol en sangre, cuando en la provincia de Buenos Aires rige la Tolerancia Cero.

Vanesa murió en el acto mientras que su esposo Marcelo Emmi (36) y su hija de trece años quedaron atrapados en el vehículo y debieron ser rescatados por los Bomberos.

Luján pide "Justicia por Vane"

Justicia por Vane rs (1)
La marcha pidiendo justicia comenzó en pleno centro de Luján.

La mayor parte de los manifestantes llegó desde General Rodríguez y la columna fue encabezada por el padre y el esposo de la víctima, quienes llevaron una bandera con la consigna “Justicia por Vane”, informó El Civismo de Luján.

La jornada comenzó cerca del mediodía con una concentración en la Plaza Colón, y de allí hasta la sede del Ministerio Público Fiscal. A lo largo del recorrido, que estuvo marcado por el dolor y el reclamo de justicia, los participantes expresaron su enojo ante la liberación del acusado, el oficial Montepeloso.

Marcelo Escalante, padre de Vanesa, sostuvo que “esto no fue un accidente: fue un asesinato vial por un policía alcoholizado y corriendo picadas”.

A su vez, Marcelo Emmi, esposo de la víctima, pidió al juez que “revea el caso y lo meta preso. No puede ser que me haya quitado la esperanza", al reiterar que Montepeloso manejaba a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol.

