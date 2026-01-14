Cayó una banda que contrabandeaba autos de lujo y los alquilaba a artistas

Los autos de lujo que fueron detectados por la Dirección de Aduanas. El operativo sobre los autos de lujo.

La Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad desbarató tras una serie de allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) una banda que contrabandeaba y alquilaba de autos de lujo que, incluso, se habrían utilizado para grabar videoclips de artistas famosos.

Tras una advertencia emitida por la Aduana de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, se detectó el ingreso de vehículos como Chevrolet Camaro y Ford Mustang bajo el régimen de turismo. A partir de allí, una investigación dio con los lugares donde se guardaban los autos y el destino que se les daba en eventos y producciones audiovisuales.

La maniobra consistía en que ciudadanos paraguayos ingresaban los vehículos en calidad de turistas, pero al regresar a su país no retiraban los rodados, que quedaban en Argentina para ser usados por sus verdaderos propietarios. Uno de los detenidos alegó ser titular de una productora de “eventos multitudinarios”, aunque no registraba actividad económica declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

autos lujos arca El operativo sobre los autos de lujo. Una serie de allanamientos simultáneos en cinco domicilios del AMBA permitió el secuestro de dos automóviles Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang, todos con matrícula paraguaya, así como una Toyota SW4 registrada en Argentina. Los investigadores estiman que el valor de los vehículos supera los 500 millones de pesos, una suma que los coloca en el tope de la gama de autos incautados en estos operativos.

Además, se incautaron 30 millones de pesos en efectivo, 20.000 dólares y otros 1.300 dólares presuntamente falsos, junto a un arma de fuego calibre 9 mm sin documentación respaldatoria. Durante los allanamientos también se encontraron cédulas de identificación vehicular, agendas y otra documentación relevante para la causa. En tanto, dos personas fueron detenidas y alojadas en carácter de incomunicados, a disposición del Juzgado Federal de Puerto Iguazú. En ese sentido, trascendió que ambos detenidos son argentinos y mantenían un perfil muy visible en redes sociales, donde exhibían los autos de lujo en videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia “La China” Suárez, además de alquilarlos para distintas producciones. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







