miércoles 14 de enero de 2026
14 de enero de 2026 - 08:45

Cayó una banda que contrabandeaba autos de lujo y los alquilaba a artistas

Los autos de alta gama ingresaban al país bajo el régimen de turismo, conducidos por personas paraguayas, y quedaban en manos de residentes locales.

Por Agencia DIB
Los autos de lujo que fueron detectados por la Dirección de Aduanas.

Los autos de lujo que fueron detectados por la Dirección de Aduanas.

El operativo sobre los autos de lujo.&nbsp;

El operativo sobre los autos de lujo. 

La Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad desbarató tras una serie de allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) una banda que contrabandeaba y alquilaba de autos de lujo que, incluso, se habrían utilizado para grabar videoclips de artistas famosos.

Más noticias
Marcelo Emmi, esposo de Vanesa Escalante, y el padre de la víctima, Marcelo Escalante, en la marcha por Luján.

Luján: reclaman la detención del policía que, alcoholizado, mató a una joven en una picada
El Hospital San Martín de La Plata. 

Suspenden a médico Hospital San Martín de La Plata por antisemitismo

Tras una advertencia emitida por la Aduana de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, se detectó el ingreso de vehículos como Chevrolet Camaro y Ford Mustang bajo el régimen de turismo. A partir de allí, una investigación dio con los lugares donde se guardaban los autos y el destino que se les daba en eventos y producciones audiovisuales.

La maniobra consistía en que ciudadanos paraguayos ingresaban los vehículos en calidad de turistas, pero al regresar a su país no retiraban los rodados, que quedaban en Argentina para ser usados por sus verdaderos propietarios. Uno de los detenidos alegó ser titular de una productora de “eventos multitudinarios”, aunque no registraba actividad económica declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

autos lujos arca
El operativo sobre los autos de lujo.

El operativo sobre los autos de lujo.

Una serie de allanamientos simultáneos en cinco domicilios del AMBA permitió el secuestro de dos automóviles Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang, todos con matrícula paraguaya, así como una Toyota SW4 registrada en Argentina. Los investigadores estiman que el valor de los vehículos supera los 500 millones de pesos, una suma que los coloca en el tope de la gama de autos incautados en estos operativos.

Además, se incautaron 30 millones de pesos en efectivo, 20.000 dólares y otros 1.300 dólares presuntamente falsos, junto a un arma de fuego calibre 9 mm sin documentación respaldatoria. Durante los allanamientos también se encontraron cédulas de identificación vehicular, agendas y otra documentación relevante para la causa.

En tanto, dos personas fueron detenidas y alojadas en carácter de incomunicados, a disposición del Juzgado Federal de Puerto Iguazú. En ese sentido, trascendió que ambos detenidos son argentinos y mantenían un perfil muy visible en redes sociales, donde exhibían los autos de lujo en videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia “La China” Suárez, además de alquilarlos para distintas producciones.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Luján: reclaman la detención del policía que, alcoholizado, mató a una joven en una picada

Suspenden a médico Hospital San Martín de La Plata por antisemitismo

Balacera en Mar del Plata: murió un menor de 16 años y el presunto autor del crimen está internado

Ostende: rugbiers aprehendidos tras protagonizar agresión grupal contra otros jóvenes

Villa Gesell: policía condenado por encubrir a un narcotraficante y avisarle de orden de captura

Horror en González Catán: asesinó a su mujer y a su hijo de 11 meses y fue detenido en la calle

Pedro Troglio denunció que fue estafado por una reconocida desarrolladora inmobiliaria de La Plata

Conmoción en Merlo: asesinaron a una joven de 21 años que intentó defender a su hermano

Pilar: un policía fue baleado accidentalmente por un compañero en la base de la FBA

Brindis con viudas negras: un mecánico de Pergamino fue desvalijado por dos mujeres el día de Fin de Año

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Novedades sobre el precio de los peajes. 

El Gobierno pide subir un 19% los peajes de las rutas 3, 5, 7, 205 y de autopistas