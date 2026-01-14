Tragedia en Berisso: un hombre murió ahogado en cercanías de la Isla Paulino

Isla Paulino, en la localidad bonaerense de Berisso.

Un hombre de 47 años fue encontrado sin vida en la costa de la localidad de Berisso, en cercanías de la Isla Paulino, donde, al parecer, se había arrojado a nadar. En tanto, el caso quedó bajo investigación policial por “averiguación de causales de muerte” y recayó en la UFI Nº.12.

La situación, que conmocionó a las personas que disfrutaban de la tarde verano, se conoció por una alerta al 911, y al llegar los agentes constataron que había una persona tapada con una toalla. Persona del SAME, minutos más tarde, constató el deceso. La víctima fue identificada como Ariel Alejandro García Cipolla, de 47 años, quien vivía en Florencio Varela.

En tanto, otras personas que estaban en el lugar, aseguraron que había estado nadando hasta que lo perdieron de vista. Luego, tras rescatarlo, le le habrían realizado maniobras de rescate y reanimación, pero no pudieron evitar el deceso.

En tanto, desde Defensa Civil indicaron que en el lugar estaba prohibida la entrada al agua ya que “no es una zona de playa”, y está adecuadamente señalizada para que las personas no ingresen a nadar.

