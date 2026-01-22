jueves 22 de enero de 2026
22 de enero de 2026 - 09:37

Bolívar: confirman que Nadia Montañez no sufrió una muerte violenta

La mujer de 39 años, cuyo cadáver fue encontrado a la vera de la Ruta 226, falleció por un paro cardíaco no traumático, según reveló la autopsia.

Por Agencia DIB
El cuerpo de Nadia Montañez fue hallado a la vera de la Ruta 226.&nbsp;

El cuerpo de Nadia Montañez fue hallado a la vera de la Ruta 226. 

La Mañana

En las últimas horas, la Policía de Bolívar encontró el cuerpo sin vida de Nadia Montañez, una mujer de 39 años que era buscada desde el 1º de enero. El cadáver fue hallado a la vera de la Ruta 226. Ahora se supo que Nadia falleció de “un paro cardíaco no traumático”, según reveló la autopsia. De hecho, no se encontraron signos de una muerte violenta.

La Mañana difundió el informe oficial, elaborado por la Sub DDI de la localidad bonaerense. Allí, se determina que la causa de muerte de la mujer fue un paro cardíaco no traumático, un diagnóstico que quedó establecido ad referéndum de los resultados de las pericias de laboratorio.

Sin violencia

El procedimiento se llevó a cabo en la Morgue del Hospital local a partir de las 20 del miércoles, y estuvo a cargo del doctor Ezequiel Terrera, integrante del Cuerpo Médico Policial. De acuerdo con el parte de prensa, la labor médica incluyó examen físico y estudios de imagen mediante tomógrafo, sin que se detectaran elementos compatibles con una muerte violenta.

El informe también señala que el estado del cuerpo era coincidente con el tiempo de desaparición de la mujer.

Traslado a sede pericial

Según se indicó, por directivas de la Fiscalía interviniente, este jueves una comisión policial trasladará las muestras obtenidas a sede pericial, donde se iniciarán los análisis de laboratorio que permitirán confirmar o complementar el diagnóstico preliminar.

Finalmente, el comunicado oficial precisó que los familiares de Montañez fueron informados previamente en sede policial sobre los resultados de la autopsia, por parte de la Jefatura de la Sub DDI Bolívar y de la Estación de Policía de Seguridad Departamental Bolívar.

Fuente: Agencia DIB

