martes 20 de enero de 2026
20 de enero de 2026 - 20:27

Buscan a una mujer de Bolívar que está desaparecida desde el 1 de enero

Según la Policía, testigos aseguran haber visto a Nadia Montañez, de 39 años, por última vez el 5 de este mes deambulando por la ciudad de Olavarría.

Por Agencia DIB
Nadia Montañez, de Bolívar, está desaparecida desde el 1 de enero.

Nadia Montañez es una mujer de Bolívar de 39 años de quien no se tienen noticias desde el 1 de enero, cuando se inició el operativo para su localización.

La Policía pudo rescatar la camioneta y la casa rodante, y los seis miembros de la familia asaltada resultaron ilesos. (Gentileza La Capital)

Mar del Plata: robaron una camioneta con casa rodante y dejaron dos niños abandonados en la ruta 226
Los grupos de riesgo son los más vulnerables y pueden desarrollar casos graves de gripe, que requieran internación. 

Súper gripe A H3N2: se registró la primera muerte en el país

La Sub DDI Bolívar, conjuntamente con la Fiscalía local y la Estación de Policía Departamental de Bolívar, informaron mediante un comunicado que testigos aseguran haber visto a Montañez por última vez el 5 de este mes deambulando por la ciudad de Olavarría. Sin embargo, reza el informe, no ha registrado contacto con su entorno familiar, por lo que se profundiza la búsqueda tanto en Bolívar como en Olavarría y Mar del Plata, con la participación de fuerzas provinciales y federales.

"Se solicita a la población que, ante cualquier información que pueda resultar de utilidad para dar con su paradero, se comunique de manera inmediata con la dependencia policial más cercana o al 911", cita el comunicado el diario La Mañana de Bolívar. "Toda información aportada será tratada con la debida confidencialidad", cierra el texto.

La fotografía de la inmobiliaria marplatense donde se veía el cuadro cuestionado.

