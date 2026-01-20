Buscan a una mujer de Bolívar que está desaparecida desde el 1 de enero

Nadia Montañez, de Bolívar, está desaparecida desde el 1 de enero.

Nadia Montañez es una mujer de Bolívar de 39 años de quien no se tienen noticias desde el 1 de enero, cuando se inició el operativo para su localización.

La Sub DDI Bolívar, conjuntamente con la Fiscalía local y la Estación de Policía Departamental de Bolívar, informaron mediante un comunicado que testigos aseguran haber visto a Montañez por última vez el 5 de este mes deambulando por la ciudad de Olavarría. Sin embargo, reza el informe, no ha registrado contacto con su entorno familiar, por lo que se profundiza la búsqueda tanto en Bolívar como en Olavarría y Mar del Plata, con la participación de fuerzas provinciales y federales.

"Se solicita a la población que, ante cualquier información que pueda resultar de utilidad para dar con su paradero, se comunique de manera inmediata con la dependencia policial más cercana o al 911", cita el comunicado el diario La Mañana de Bolívar. "Toda información aportada será tratada con la debida confidencialidad", cierra el texto.

