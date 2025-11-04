Baradero: prisión perpetua para el asesino de Guadalupe Estigarribia

Por unanimidad, la Justicia de San Nicolás condenó a Alejandro Emmanuel Mussing a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Guadalupe Nahir Estigarribia . La joven de 21 años fue asesinada por su pareja de 34 en abril de 2024 en un complejo de cabañas de Baradero .

De acuerdo con el diario El Norte , el crimen de Estigarribia se conoció el sábado 20 de abril de 2024, en horas de la tarde, cuando la jefatura de Policía de Seguridad Comunal fue alertada de un suceso violento ocurrido en una cabaña del complejo turístico Los Talares de Colonia Suiza . Al llegar al lugar encontraron a Mussing tendido sobre la cama con cortes en el cuerpo y un cuchillo en la mano. En la misma habitación, tirado en el suelo, estaba el cuerpo ya sin vida de su pareja, quien había sido asesinada a golpes.

Dentro de la cabaña, sigue El Norte, había un gran desorden: el amoblamiento y los electrodomésticos estaban destrozados, incluso los flexibles del termotanque habían sido arrancados, lo que ocasionó una gran pérdida de agua. El estado de las cosas dio indicios a los investigadores de que la víctima intentó defenderse.

La pareja había llegado en moto tres días antes, provenientes de la localidad de Villa Bosch, partido de 3 de Febrero, donde vivían. El sábado a la tarde, el propietario del complejo turístico llamó a la policía porque desde el interior de la cabaña salía agua, nadie respondía al llamado y la moto en la que habían llegado estaba afuera. Al ingresar se encontraron con la sangrienta escena. La puerta estaba cerrada por dentro.

Mussing fue detenido y trasladado al Hospital Piñeiro, donde los médicos constataron que tenía cortes en las muñecas, quemaduras en las manos, hematomas en los brazos y piernas, y rasguños en el rostro.

Trascendió en ese momento que el imputado tenía denuncias anteriores, también por violencia de género. Durante la instrucción no declaró, pero sobre el final del debate pidió la palabra, reiteró no recordar lo sucedido, aseguró que no había sido violento antes de ese día y no mostró arrepentimiento.

Femicidio en Baradero: el pedido de penas

De acuerdo con el diario El Norte, el fiscal Carlos Hernán Granda, a cargo de la instrucción, había pedido la pena de perpetua para el único imputado, destacando los antecedentes violentos del acusado respecto de la víctima. Por su parte, el defensor oficial, Joaquín Castro, había abogado por la inimputabilidad o subsidiariamente por inimputabilidad disminuida. Sostuvo que el acusado actuó en estado de alienación producto del consumo excesivo de drogas y alcohol.

El debate se realizó el 29 de setiembre: 18 testigos expusieron ante el jurado integrado por los jueces Anselmo González, Alejandro Ares y presidido por el magistrado Alejandro López. (DIB)