lunes 27 de abril de 2026
27 de abril de 2026 - 17:12

Bahía Blanca: la Justicia bajó la pena al abuelo que mató a su nieto en 2022 en legítima defensa

La sentencia inicial de cuatro años de prisión fue revisada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense, que ratificó la culpabilidad de Domingo Verna por el delito de homicidio agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa.

Por Agencia DIB
Domingo Verna, acusado del homicidio de su nieto, Brian Verna Batalla. - ANJ -
Domingo Verna, acusado del homicidio de su nieto, Brian Verna Batalla. - ANJ -
Domingo Verna, juzgado por la muerte de su nieto en Bahía Blanca. (La Nueva)
Domingo Verna, juzgado por la muerte de su nieto en Bahía Blanca. (La Nueva)

El Tribunal en lo Criminal Nº1 de Bahía Blanca resolvió bajar la condena a Domingo Faustino Verna, el abuelo que mató a tiros a su nieto Brian Alexis Verna Batalla en 2022, a 3 años de prisión de ejecución condicional, tras la orden de la Cámara de Casación de morigerar la condena original.

Más noticias
Acusado de abusar sexualmente de sus sobrinas en Bahía Blanca.

Bahía Blanca: detienen a un hombre acusado de abusar de sus dos sobrinas
Pampa Energía planea invertir más de $ 2.000 millones en Bahía Blanca. 

Pampa Energía presentó un RIGI para invertir US$ 2.400 millones en Bahía Blanca

La sentencia inicial de 4 años de prisión fue revisada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense. El máximo órgano revisor de la provincia ratificó la culpabilidad de Verna por el delito de homicidio agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa.

Según publicó La Nueva, Casación introdujo un atenuante determinante: un peritaje psiquiátrico que señaló una disminución de la capacidad de comprensión de la criminalidad del acto por parte del acusado. Ante este escenario, la justicia debió recalcular el monto del castigo.

Durante la audiencia de mensura, se observó un consenso inusual hacia la baja en los montos solicitados.

Debido a que la pena impuesta es de ejecución condicional, Verna no regresará a un establecimiento carcelario, siempre y cuando cumpla con las normas de conducta que fije el tribunal. Incluso si se hubiera optado por una pena de prisión efectiva, el imputado - por su condición de mayor de 70 años - contaba con el beneficio legal de cumplir la sanción bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La Fiscalía y la defensa coincidieron en solicitar la pena mínima de 3 años. El abogado de la madre de la víctima pidió 3 años y seis meses, siguiendo el criterio previo del juez de Casación, Ricardo Borinski.

Tragedia familiar

El crimen ocurrió la tarde del 13 de junio de 2022, en la intersección de las calles Jauretche y Pasaje Cobián, en el barrio Bahía Blanca. La secuencia, captada por cámaras de seguridad, mostró un enfrentamiento violento: Brian Verna Batalla, de 29 años, llegó a la casa de su abuelo y comenzó a patear violentamente el portón del garaje en un intento por ingresar. Domingo Verna salió de la vivienda armado con un revólver calibre .32 y, sin mediar palabra, efectuó cinco disparos a quemarropa contra su nieto, causándole la muerte de forma inmediata.

La justicia bahiense concluyó que, si bien existió una agresión previa por parte del nieto que justificaba una defensa, la respuesta de Verna fue desproporcionada (exceso), agravada por la vulnerabilidad psíquica del anciano al momento del conflicto.

Temas
Ver más

Bahía Blanca: detienen a un hombre acusado de abusar de sus dos sobrinas

Pampa Energía presentó un RIGI para invertir US$ 2.400 millones en Bahía Blanca

Grooming: Bahía Blanca recuerda a Micaela, la niña de 12 años asesinada en 2016

Más allanamientos por oleada de mensajes intimidatorios en escuelas bonaerenses

Bahía Blanca: los colectivos reducen frecuencias y circularán hasta las 20.30

Horror en Escobar: detuvieron a un hombre de 39 años por abusar de su hija y dejarla embarazada

La búsqueda de una niña de 12 años abusada y embarazada derivó en el hallazgo de ocho fetos

Cayó "El Gordo Pei", uno de los narcos más buscados del Conurbano

"El miedo no es contenido": la campaña que impulsan alumnos de Córdoba contra amenazas y violencia

Mar del Plata: revocaron la libertad condicional de uno de los acusados por la muerte de Lucía Pérez

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la busqueda de una nina de 12 anos abusada y embarazada derivo en el hallazgo de ocho fetos

La búsqueda de una niña de 12 años abusada y embarazada derivó en el hallazgo de ocho fetos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Horror en Escobar: detuvieron a un hombre de 39 años por abusar de su hija y dejarla embarazada

Horror en Escobar: detuvieron a un hombre de 39 años por abusar de su hija y dejarla embarazada

Por  Agencia DIB