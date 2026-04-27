Bahía Blanca: la Justicia bajó la pena al abuelo que mató a su nieto en 2022 en legítima defensa

El Tribunal en lo Criminal Nº1 de Bahía Blanca resolvió bajar la condena a Domingo Faustino Verna , el abuelo que mató a tiros a su nieto Brian Alexis Verna Batalla en 2022, a 3 años de prisión de ejecución condicional, tras la orden de la Cámara de Casación de morigerar la condena original.

La sentencia inicial de 4 años de prisión fue revisada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense. El máximo órgano revisor de la provincia ratificó la culpabilidad de Verna por el delito de homicidio agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa.

Según publicó La Nueva , Casación introdujo un atenuante determinante : un peritaje psiquiátrico que señaló una disminución de la capacidad de comprensión de la criminalidad del acto por parte del acusado. Ante este escenario, la justicia debió recalcular el monto del castigo.

Durante la audiencia de mensura, se observó un consenso inusual hacia la baja en los montos solicitados.

Debido a que la pena impuesta es de ejecución condicional, Verna no regresará a un establecimiento carcelario, siempre y cuando cumpla con las normas de conducta que fije el tribunal. Incluso si se hubiera optado por una pena de prisión efectiva, el imputado - por su condición de mayor de 70 años - contaba con el beneficio legal de cumplir la sanción bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La Fiscalía y la defensa coincidieron en solicitar la pena mínima de 3 años. El abogado de la madre de la víctima pidió 3 años y seis meses, siguiendo el criterio previo del juez de Casación, Ricardo Borinski.

Tragedia familiar

El crimen ocurrió la tarde del 13 de junio de 2022, en la intersección de las calles Jauretche y Pasaje Cobián, en el barrio Bahía Blanca. La secuencia, captada por cámaras de seguridad, mostró un enfrentamiento violento: Brian Verna Batalla, de 29 años, llegó a la casa de su abuelo y comenzó a patear violentamente el portón del garaje en un intento por ingresar. Domingo Verna salió de la vivienda armado con un revólver calibre .32 y, sin mediar palabra, efectuó cinco disparos a quemarropa contra su nieto, causándole la muerte de forma inmediata.

La justicia bahiense concluyó que, si bien existió una agresión previa por parte del nieto que justificaba una defensa, la respuesta de Verna fue desproporcionada (exceso), agravada por la vulnerabilidad psíquica del anciano al momento del conflicto.