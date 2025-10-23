jueves 23 de octubre de 2025
23 de octubre de 2025 - 16:28

Bahía Blanca: condenada por vender drogas, cumplía domiciliaria y seguía vendiendo en su casa

En la vivienda de Bahía Blanca se encontró cocaína, marihuana, elementos de fraccionamiento, celulares, dinero en efectivo y un arma de fuego cargada.

Por Agencia DIB
La Justicia allanó la vivienda de Bahía Blanca por denuncias de venta de drogas.

Agencia de Noticias Judiciales

La Justicia ordenó el allanamiento de un domicilio de Bahía Blanca para recolectar elementos de prueba para una causa por comercialización de estupefacientes. La misma comenzó en diciembre de 2024, al recibirse una denuncia en la que se señala que María Sol Sotelo vendería estupefacientes en ese domicilio.

Temas
