Azul: se negó a declarar el camionero que atropelló y mató a un motociclista

Miguel Jorge Mele , el transportista de 58 años detenido tras embestir y matar con su camión al motociclista Diego Maximiliano Marianache durante una confrontación en Azul , se negó a declarar ante el fiscal David Carballo , quien lo acusa de homicidio simple con dolo eventual . El imputado continúa detenido en la comisaría Primera, a la espera de ser trasladado a una unidad carcelaria.

La defensora oficial que lo asiste adelantó, según cuenta El Tiempo de Azul , que solicitará su excarcelación y pedirá que la causa sea recaratulada como homicidio culposo .

" De la maniobra que hizo con el camión nunca se representó que iba a matar al motociclista . Consideramos que si la víctima no golpeaba contra un árbol no se producía su lamentable deceso", indicó un vocero ligado a la defensa.

El hecho ocurrió este sábado minutos después de las 9.30 de la mañana. Mele y Marianache, -al mando el primero del camión y la víctima de una moto- estaban detenidos en el semáforo de Avenida Mitre y la calle España . En ese lugar, se refiere en las actuaciones penales, habría empezado la discusión entre los dos.

El texto continúa: “En la mencionada esquina, los nombrados doblaron hacia la calle España, intentando el conductor del ciclomotor sobrepasar al camión por el lado izquierdo del mismo, efectuando Mele una maniobra que impidió a Marianache concretar su intención".

"Seguidamente el conductor de la moto intentó efectuar una nueva maniobra de sobrepaso. Esta vez, por el lado derecho del camión, colocándose a la altura de la ventanilla del vehículo conducido por Mele", que fue cuando Marianache le hizo "ademanes con su brazo".

Cuando los vehículos circulaban a la par por España el transportista imputado "efectuó una maniobra abrupta hacia su lado derecho, colisionando de manera directa sobre el lateral izquierdo de la motocicleta, lo que provocó que este último vehículo impactara violentamente contra un árbol ubicado en la vereda". El hecho derivó en la muerte del motociclista por las graves lesiones sufridas.

Dolo eventual

El fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino, confirmó que la principal hipótesis apunta al “dolo eventual”, figura que prevé penas de 8 a 25 años de prisión.

Sobrino afirmó: "Nuestros fiscales siempre tienen que ir con la versión de mayor punibilidad. En principio el fiscal no solo teniendo en cuenta el video, que es bastante gráfico, sino también testimonios de personas, una pericia planimétrica y otras que están pendientes, concluyó que se trata de dolo eventual".

Despedida

Marianache, conocido como “Carnaza”, era trabajador de la construcción y padre de una hija. En redes sociales sus familiares y conocidos lo despidieron, en medio de posteos reclamando "justicia" por lo sucedido.

Desde el Club Social y Deportivo San José también expresaron su pesar: "Lamentamos la pérdida física de Diego Maximiliano Marianache, activo colaborador de nuestro Club. Elevamos una oración en su memoria y acompañamos a la familia en su dolor".