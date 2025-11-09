Azul: detuvieron al conductor de una grúa por la muerte de un motociclista en discusión de tránsito

Una discusión de tránsito en la ciudad bonaerense de Azul dejó como saldo, el sábado por la mañana, un motociclista muerto y la detención del conductor del otro vehículo involucrado, una grúa de remolque, este domingo.

Miguel Jorge Mele , el transportista que embistió y mató al motociclista, fue aprehendido en las primeras horas de hoy. La medida cautelar - informaron fuentes policiales y judiciales al diario El Tiempo - se concretó durante un procedimiento encabezado por agentes del Grupo Táctico Operativo de la Seccional Primera local, que incluyó que fuera allanada la casa del investigado.

David Carballo , el fiscal a cargo de la UFI 2, había pedido la detención del conductor de la grúa. Y el juez Juan José Suárez , titular del Juzgado de Garantías 3, evaluando las diferentes evidencias reunidas (entre las que figura el registro fílmico de una cámara perteneciente a un domicilio particular) dio lugar al dictado de la medida cautelar.

Mele, de 58 años, quedó alojado en la sede de la comisaría, a la espera de que se defina cuándo será indagado en los tribunales por "homicidio simple con dolo eventual", que contempla penas de prisión que van desde los 8 a los 25 años de prisión.

Discusión de tránsito mortal en Azul

De acuerdo con El Tiempo de Azul, el incidente de tránsito que protagonizó Mele se produjo el sábado alrededor de las 9.30 de la mañana. El imputado guiaba un camión Iveco y la víctima fatal, identificada como Diego Maximiliano Marianache, de 46 años, se trasladaba en una moto Motomel modelo "Skua" de 150cc de cilindrada.

En la intersección de la avenida Mitre con calle España, de Azul, una esquina en la que hay semáforos, "al habilitar el paso el semáforo ubicado en la mencionada esquina, los nombrados doblaron hacia la calle España, intentando el conductor del ciclomotor sobrepasar al camión por el lado izquierdo del mismo, efectuando Mele una maniobra que impidió a Marianache concretar su intención", se describe en las actuaciones penales citadas por El Tiempo.

"Seguidamente el conductor de la moto intentó efectuar una nueva maniobra de sobrepaso. Esta vez, por el lado derecho del camión, colocándose a la altura de la ventanilla del vehículo conducido por Mele", ocasión durante la cual Marianache le hizo "ademanes con su brazo". En ese momento, cuando los dos vehículos circulaban a la par por España, en la cuadra delimitada por Avenida Mitre y Belgrano, Mele "efectuó una maniobra abrupta hacia su lado derecho, colisionando de manera directa -al mando de la grúa tipo remolque- sobre el lateral izquierdo de la motocicleta, lo que provocó que este último vehículo impactara violentamente contra un árbol ubicado en la vereda".

La violencia del choque derivó en el inmediato deceso de Marianache, a causa de "politraumatismos que le ocasionaron un shock hipovolémico y lesión de los grandes vasos", se menciona también en la causa.

Mele fue identificado y trasladado a sede policial en el marco del sumario penal que se inició. Sin embargo, recuperó la libertad hasta que hoy domingo, contando con lo solicitado por el fiscal y con lo después ordenado por el juez, se concretó su detención.

A través de lo investigado se señala que una mujer fue quien se comunicó con el 911 luego de que, yendo como acompañante en un auto que guiaba su madre y circulaba detrás de la grúa y de la moto, observó la discusión entre ambos conductores. También las mujeres vieron la manera en que después el ahora detenido, al mando de la grúa, hizo la maniobra que derivó en que el hombre que se trasladaba en la moto falleciera. (DIB)