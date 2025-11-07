viernes 07 de noviembre de 2025
7 de noviembre de 2025 - 17:57

El Palomar: un policía retirado mató a un adolescente que intentó robarle el auto

El hecho se produjo cuando el policía retirado fue abordado al entrar a su casa de El Palomar por dos ladrones; uno huyó en moto y el otro resultó muerto.

Por Agencia DIB
El delincuente abatido en El Palomar.

El delincuente abatido en El Palomar.

Dos adolescentes intentaron robarle el auto al policía retirado Mario López, en El Palomar, partido de Tres de Febrero. El efectivo, que integró la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, los enfrentó con su arma. Uno de los asaltantes recibió un disparo mortal y el otro huyó.

Más noticias
El momento en que los delincuentes atacan a los gendarmes. (Captura de video)

Asesinaron a un gendarme en un intento de robo en El Palomar
La jueza Julieta Makintach en el inicio del jury en su contra en La Plata.

La jueza Julieta Makintach pidió disculpas ante el jury

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Montarce y Estomba, cuando López llegaba a su domicilio junto a su esposa. Según informaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas, dos personas a bordo de una motocicleta blanca rompieron el vidrio del acompañante y lo amenazaron con un arma de fuego.

López, quien se identificó como oficial primero retirado de la fuerza porteña, habría efectuado un disparo con su pistola Bersa calibre 9 mm. Uno de los asaltantes cayó herido a pocos metros del lugar y murió en la calle, mientras que su acompañante logró escapar.

Cuatro muertes jóvenes en El Palomar

Con este episodio, ya son cuatro los jóvenes que murieron en hechos similares ocurridos en la zona de El Palomar durante las últimas semanas: el de Ariel Muñoz, de 16 años, abatido por un policía que trabajaba como chofer de aplicación, y el caso de los dos adolescentes muertos al intentar asaltar a un comisario retirado.

Temas
Ver más

Asesinaron a un gendarme en un intento de robo en El Palomar

La jueza Julieta Makintach pidió disculpas ante el jury

La Plata: se entregó el último prófugo por la balacera del hospital de Gonnet

San Nicolás: elevan a juicio la causa por el crimen de Noah, el niño que quedó en medio de una balacera

Pilar: diez policías serán juzgados por la muerte de una mujer trans en una comisaría

Escobar: una mujer recibió un disparo en el pulmón mientras navegaba con amigos por el Arroyo Correntino

Crimen del country: la empleada doméstica confesó haber asesinado al empresario Roberto Wolfenson

Dictaminan que debe rechazarse pedido de salidas transitorias formulado por Von Wernich

El juicio por la muerte de Maradona volverá a comenzar en marzo de 2026

La Plata: una preceptora fue atacada cuando intentó detener una pelea entre estudiantes

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El actual presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner.

Dos mujeres son candidatas a suceder a Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense

Por  Agencia DIB