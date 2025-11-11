martes 11 de noviembre de 2025
11 de noviembre de 2025 - 09:45

Actualizan las normas sobre tiempos de vuelo y descanso de tripulaciones aéreas

La ANAC aprobó nuevas directrices sobre los límites de vuelo, los períodos de descanso y la gestión del riesgo por fatiga.

Por Agencia DIB
Dos pilotos al frente de un avión.&nbsp;

Dos pilotos al frente de un avión. 

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó una serie de enmiendas y documentos técnicos que actualizan la regulación sobre los tiempos máximos de vuelo, períodos de descanso y excepciones para las tripulaciones de la aviación civil aerocomercial y de trabajo aéreo.

Más noticias
Llega la nueva Expo Bragado.

Lanzan una Ronda de Negocios en la Expo Bragado 2025
La vacunación contra el sarampión, fundamental para cortar las cadenas de contagio.

La Provincia anunció el final del brote de sarampión: 20 semanas sin casos nuevos

Lo hizo al aprobar la Resolución 812, que establece las directrices técnicas e interpretativas para la implementación del Decreto 378/2025 en materia de tiempos máximos de vuelo, períodos mínimos de descanso y gestión de fatiga, para los operadores que no opten por implementar su propio sistema de gestión de fatiga (FRMS).

En ese marco, la nueva resolución de ANAC introduce las modificaciones necesarias en las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) para adecuarlas a lo dispuesto por el decreto.

Entre los principales puntos, la resolución aprueba la implementación del FRMS, que los explotadores podrán adoptar bajo declaración jurada siempre que el sistema mantenga como mínimo el nivel de seguridad previsto en el decreto mencionado. En caso contrario, las empresas deberán ajustarse estrictamente a los tiempos y descansos generales allí establecidos.

Asimismo, la normativa incorpora un documento complementario para el trabajo aéreo, que establece las reglas de aplicación del FRMS en ese tipo de operaciones, y un conjunto de directrices interpretativas destinadas a facilitar la correcta implementación del nuevo régimen de descanso y fatiga en la aviación comercial.

La resolución también dispone que los explotadores deberán planificar y ejecutar sus operaciones garantizando que las tripulaciones se encuentren en condiciones adecuadas de descanso y alerta, mientras que los pilotos deberán realizar una autoevaluación continua de su estado de fatiga y abstenerse de volar si detectan una disminución en su capacidad para cumplir sus deberes de manera segura.

Por último, se encomienda a la Unidad de Planificación y Control de Gestión de la ANAC la realización de las correcciones editoriales y la publicación de las modificaciones en el sitio web institucional, tras lo cual la medida será incorporada al Archivo Central Reglamentario. (DIB)

Temas
Ver más

Lanzan una Ronda de Negocios en la Expo Bragado 2025

La Provincia anunció el final del brote de sarampión: 20 semanas sin casos nuevos

El avance de un frente frío provoca una alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Buenos Aires

Buscan por ley para bloquear los sitios de apuestas en las escuelas

Colegios privados: desregulan aranceles y podrán fijar cuotas sin autorización

La Plata: se corre el clásico Gran Premio Dardo Rocha

Johnny Depp en La Plata: brindará una "clase magistral" en el Teatro Coliseo Podestá

La tragedia de Bahiense del Norte: imputaron a Leandro Ginóbili, presidente del club

Inteligencia Artificial: primer acuerdo de colaboración para la Justicia en Latinoamérica

José Hernández y diez versos emblemáticos del Martín Fierro

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades para los colegios privados.

Colegios privados: desregulan aranceles y podrán fijar cuotas sin autorización

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una de las formaciones de Los Wawancó.  video

Los Wawancó: a 70 años del día que germinó en La Plata la cumbia argentina

Por  Agencia DIB