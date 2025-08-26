miércoles 27 de agosto de 2025
26 de agosto de 2025 - 17:25

Abuso sexual infantil: operación internacional con nueve allanamientos en provincia de Buenos Aires

Hubo allanamientos en territorio bonaerense, en otras trece jurisdicciones y en quince países del continente americano.

Por Agencia DIB
“Operación Internacional Aliados por la Infancia 5”.

“Operación Internacional Aliados por la Infancia 5”.

Con el fin de desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil que se encuentran operando en todo el mundo, se realizaron allanamientos conjuntos y coordinados en doce provincias, Ciudad de Buenos Aires y quince países americanos -49 objetivos en territorio argentino-, en el marco de la “Operación Internacional Aliados por la Infancia 5”.

Leé Además
Gobernación de la Provincia de Buenos Aires.

Provincia: ¿cuándo cobran los trabajadores estatales, docentes, personal de salud y judiciales?
el kiwi tambien es bonaerense video
Saladillo

El kiwi también es bonaerense

En el país, la investigación involucró objetivos ubicados en la provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz y Tucumán. Además, su alcance trascendió fronteras, extendiéndose a catorce países: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

En la provincia de Buenos Aires se realizaron nueve allanamientos, a cargo de las Unidades Fiscales de Azul, Bahía Blanca, Lanús-Avellaneda, La Matanza, Lomas de Zamora, Morón y San Isidro.

Se produjo la detención de una persona y se secuestraron 9 computadoras, 23 dispositivos de almacenamiento, 15 celulares, una Playstation 3 y una cámara HD. Además del delito de descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los Art. 128 y 131 del Código Penal Argentino.

La información relacionada con la provincia de Buenos Aires fue recibida por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming en virtud del “Protocolo de intervención urgente y colaboración recíproca en casos de detección de uso de pornografía infantil en internet (red 24/7)” y del Acta de Compromiso para la Constitución de la “Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigación Criminal”. (DIB) GML

Temas
Seguí leyendo

Provincia: ¿cuándo cobran los trabajadores estatales, docentes, personal de salud y judiciales?

El kiwi también es bonaerense

La provincia de Buenos Aires concentró el 33,5% de las ventas en supermercados

Lomas de Zamora: filmó a su hijo de 9 años fumando marihuana y quedó detenido

Insólito: dos prófugas fueron detenidas cuando esperaban para ingresar como visitantes a una cárcel

Tiros en la terminal de Coronel Suárez: nueve años de prisión

Fentanilo contaminado: "Esa bacteria alguien la metió", declaró García Furfaro

Las pericias cuestionadas de Virginia Creimer: de juicios mediáticos a denuncias judiciales

El femicida de San Antonio de Areco había sido condenado por el crimen de "La Clotta" Lanzetta en 2001

Identificaron a la pareja hallada en un auto en San Antonio de Areco: ¿femicidio seguido de suicidio?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La cuestionada fiscal Virginia Creimer. (Tiempo Judicial)

Las pericias cuestionadas de Virginia Creimer: de juicios mediáticos a denuncias judiciales

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Edición impresa Diario Extra del miércoles 27 de agosto de 2025