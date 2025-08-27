Ramallo: la diputada Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la Ruta 9

Rocío Bonacci -en el piso- y el vehículo en el que viajaba, luego del accidente. (Redes)

La diputada nacional Rocío Bonacci ( La Libertad Avanza ) se accidentó este miércoles en la Ruta Nacional 9 a la altura de la localidad de Ramallo , cuando el automóvil en el que viajaba desde Rosario hacia la Capital Federal se salió de la ruta. Bonacci estaba acompañada por su padre y ambos salieron del siniestro con lesiones leves .

“Se durmió el chofer, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos” , dijo a los medios José Bonacci , el padre de la legisladora, dirigente del partido UNITE y exconcejal rosarino. En tanto, se conoció un audio que el político le envió a Cadena 3 Rosario , en el que aseguró que “ no es la primera vez que sucede esto, en el sentido de que siempre tienen un manejo peligroso, a 160 kilómetros por hora . Reiteradamente Rocío se ha quejado y desde Movilidad de la Cámara nunca han dado bola. O sea, (Martín) Menem lo hizo ”.

La diputada, que tenía que participar hoy de actividades legislativas en el Congreso, y su padre, viajaban a bordo de un automóvil Nissan Sendra de color gris, conducido por un chofer de la Cámara de Diputados. El vehículo se despistó cuando circulaban a la altura del partido bonaerense de Ramallo.

Tanto la mujer como su padre recibieron heridas leves y algunos cortes producto de los vidrios rotos del vehículo . Fueron atendidos en un centro asistencial de Ramallo, informó la Policía.

Padre e hija

En 2019, José Bonacci fue clave para que Amalia Granata encabezara la lista de los pañuelos celestes en Santa Fe, logrando seis bancas en la Cámara de Diputados provincial con un armado de perfil evangélico y ultracatólico. Su vínculo con el entonces diputado Javier Milei facilitó también la inclusión de Rocío Bonacci en la lista de diputados nacionales en 2023, lo que resultó en su elección.

En agosto de 2024, Bonacci asistió a la polémica visita a represores en Ezeiza que encabezó un grupo de legisladores libertarios. Sin embargo, al igual que su compañera de bancada, Lourdes Arrieta, aseguró haber ido engañada sin saber quiénes eran las personas que habían ido a visitar y se manifestó a favor de investigar en qué circunstancia se organizó la jornada.

En marzo último, durante una sesión de Diputados, la legisladora tuvo un fuerte enfrentamiento verbal con Lilia Lemoine, a la que incluso le arrojó agua mientras discutían acaloradamente.

La parlamentaria, que se hizo conocida por sus posturas contrarias al aborto, había protagonizado una fuerte polémica con legisladores de otras bancadas al anunciar un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, lo que finalmente no fue apoyado ni por su propio bloque. (DIB) MM