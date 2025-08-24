lunes 25 de agosto de 2025
24 de agosto de 2025 - 14:25
Saladillo

El kiwi, la fruta de moda, también es bonaerense

El 90% de la producción de kiwi nacional surge de la provincia de Buenos Aires, en localidades del sudeste y el centro, como Saladillo.

kiwi
kiwi mermelada
Kiwi Saladillo cosecha
e.kiwis

Si bien todavía estamos lejos de la producción de países líderes como Chile -exporta alrededor de 150 mil toneladas anuales- el kiwi nacional ya roza las 10 mil toneladas, y el 90% se produce en la provincia de Buenos Aires.

Leé Además
Javier Rodríguez en el Encuentro de Cooperativas Agropecuarias. (Prensa MDA)

Javier Rodríguez encabezó un nuevo Encuentro de Cooperativas Agropecuarias en Saladillo
Ingresantes de la Policía Bonaerense. 

La Provincia extendió el límite de edad para ingresar a la Policía

En la localidad de Saladillo, a unos 185 kilómetros de Capital Federal, la cosecha de kiwi -la fruta más de moda por estos tiempos- sorprende tanto por su frescura como por su exotismo. Lo que alguna vez pareció una rareza se convirtió en un proyecto pujante impulsado por pequeños y medianos productores: vimos en este fruto una oportunidad, aseguran.

Un emprendimiento agroecológico

Kiwi Saladillo cosecha

En 2009 Maria de lo Angeles Dellatorre y Oscar de Luca cultivaron una hectárea y crearon la marca Kiwi Saladillo [email protected] @ kiwis.saladillo- motivados por el deseo de crear un emprendimiento agroecológico en la Provincia. Tras un estudio del suelo que dio luz verde a la iniciativa plantaron los primeros 20 ejemplares: en 2015 cosecharon, vendieron y marcaron el inicio de un sueño que no paró de crecer sostenidamente.

“Oscar es kinesiólogo y en una charla con uno de sus pacientes le comenta que tenía dos plantas que no lograban dar fruto, este mismo le recomiendan ir a visitar un productor amigo de la localidad de Puan, al llegar se enamoró y se dio cuenta que eso es lo que quería para su vida”, rememoró su esposa María de los Ángeles.

kiwi mermelada

Desde los mercados en los barrios, pudieron acercar sus frutas directamente a los consumidores locales y en distintas ferias como las de 25 de Mayo y Las Flores. “Los primeros dos años fueron duros porque en el pueblo no éramos conocidos y terminamos vendiendo en el Mercado Central. Allí no tuvimos una buena experiencia pero sí un gran aprendizaje”, recordó Dellatorre.

Este equipo además, tiene una filosofía del cuidado por los alimentos que los hace diferentes. Con la fruta que se pasó de maduración o no está apta para la venta elaboran mermeladas artesanales, sin ningún aditivo.

Aman lo que hacen y por eso lo comparten en experiencias como cosechero por un día, que invita a recorrer las plantaciones por la llamada “Ruta de la vitamina C”, con cultivos como limón, lima, naranja, mandarina y por supuesto, kiwis.

“Comenzamos con una charla sobre las diferentes variedades de plantas, donde cada persona puede elegir qué va a cosechar y quien haya obtenido la fruta de mayor peso gana un premio. Luego, en la matera, ofrecemos degustaciones de mermeladas acompañadas de mates y tortas que realiza una emprendedora amiga”, detalló María de los Ángeles.

Las propiedades del kiwi

e.kiwis

Es una fruta con un perfil nutricional impresionante, lleno de vitaminas, minerales y otros compuestos beneficiosos. Sus principales propiedades son:

* Alto contenido en Vitamina C, que es un potente antioxidante.

* Rico en fibra, por lo que es clave para la salud digestiva.

* Fuente de otros nutrientes esenciales ya que el kiwi aporta vitaminas y minerales.

* Bajo índice glucémico. No provoca picos de azúcar en la sangre.

* Mejora el sueño ya que el kiwi contiene serotonina.

(Más información en buenosaires.tur.ar y en todas las redes @turismopba)

Embed - Producción de kiwi en Argentina

Temas
Seguí leyendo

Javier Rodríguez encabezó un nuevo Encuentro de Cooperativas Agropecuarias en Saladillo

La Provincia extendió el límite de edad para ingresar a la Policía

Travel Sale: descuentos de hasta 60%, 2x1 y cuotas sin interés para viajar

Macabro hallazgo en San Antonio de Areco: hallan muerta a una pareja dentro de un auto

La temporada de ballenas en Argentina atraviesa un momento único

El clan Kovalivker: de la farmacia familiar en La Plata al centro del poder político

Ataques con piedras: la peligrosa modalidad que crece en autopistas y rutas

Fuego en la madrugada: atacaron una agencia de autos en Ensenada

Coimas en discapacidad: "Hay mucho por investigar", afirmó la madre de Ian Moche

Los inodoros de los aviones y un hallazgo inquietante en la lucha contra las superbacterias

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Travel Sale, una oportunidad para viajar por el país o el mundo. 

Travel Sale: descuentos de hasta 60%, 2x1 y cuotas sin interés para viajar

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Ingresantes de la Policía Bonaerense. 

La Provincia extendió el límite de edad para ingresar a la Policía

Por  Agencia DIB