miércoles 27 de agosto de 2025
27 de agosto de 2025 - 14:52

Desaparece la línea de colectivos 75, que une Lanús con Retiro

Es por un plan de reorganización del sistema de transporte. El recorrido de la 75 sería absorbido parcialmente por la línea 32.

Por Agencia DIB
La línea 75, si prospera un pedido de la empresa El Puente SAT, será absorbida por la 32. (Zonales.com)

La línea 75, si prospera un pedido de la empresa El Puente SAT, será absorbida por la 32. (Zonales.com)

La histórica línea de colectivos 75, que conecta Retiro con Lanús, podría desaparecer y ser absorbida por la línea 32, aunque con un recorrido parcial que dejaría de conectar la localidad del sur del Conurbano directamente con la zona de terminales viales y férreas.

Leé Además
Un camión bitren.

El Gobierno liberó la circulación de bitrenes y la Provincia lo cruzó por el mal estado de las rutas
Un avión de la empresa Flybondi.

Desregulan el procedimiento para realizar vuelos comerciales

La Secretaría de Transporte de la Nación ya dio inicio al procedimiento para retirar de circulación la línea 75, con cabecera en la estación Lanús, en el sur del Conurbano, y cuyo trayecto finaliza en Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La medida se enmarca en un plan de reorganización del sistema y contempla que el servicio sea incorporado como ramal “C” de la línea 32. De esta manera, el nuevo recorrido cubriría el trayecto Lanús–Estación Hospitales (línea H de subte), pero ya no llegaría hasta Retiro, como ocurre actualmente.

La modificación surge a partir de un pedido de la empresa operadora El Puente SAT, recientemente adquirida por el Grupo Dota.

Según lo establecido, los interesados cuentan con un plazo de 15 días hábiles administrativos para presentar objeciones al proyecto. Si no prosperan las impugnaciones, la línea 75 dejará de existir como tal.

El caso no es aislado. En los últimos meses también fueron eliminadas otras líneas tradicionales, como la 5, la 6 y la 90, cuyos recorridos fueron absorbidos por la 8, 50 y 151 respectivamente.

Cabe destacar, según señala la web En el Subte, que la línea 75 es, al igual que la extinta 5, de origen tranviario: desciende del antiguo tranvía 55, que unía Retiro con el Puente Alsina.

Otros cambios de recorrido

Otras dos líneas verían modificados sus recorridos. En el caso de la 128 la única modificación proyectada es la creación de un servicio corto sobre el actual recorrido (Valentín Alsina – Plaza Italia).

El nuevo fraccionamiento discurriría entre Pompeya y Plaza Italia, uno de los tramos de mayor demanda de este servicio, siguiendo la misma traza del troncal.

Mientras que en el caso de la línea 158 (Lanús – Pompeya), la modificación solicitada por la empresa busca potenciar la vinculación del recorrido con el ferrocarril y el subte.

El proyecto comprende una extensión del recorrido desde su actual cabecera en Nueva Pompeya hasta la estación Hospitales de la línea H, incorporando el paso por la estación Sáenz de la línea Belgrano Sur. Esta ampliación del recorrido supliría, en buena medida, la ausencia del tramo Hospitales–Sáenz de la línea H, nunca construido por el Gobierno de la Ciudad. (DIB)

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno liberó la circulación de bitrenes y la Provincia lo cruzó por el mal estado de las rutas

Desregulan el procedimiento para realizar vuelos comerciales

Gas: suben un ítem en la factura para financiar a usuarios de la Zona Fría

En septiembre, las cuotas de los colegios privados llegan con aumento

Necochea: un transportista muerto en un choque en cadena de camiones en la Ruta 228

Cuando Wagner sonó en el aire: la ópera que encendió la radio desde Argentina al mundo un 27 de agosto de 1920

Provincia: ¿cuándo cobran los trabajadores estatales, docentes, personal de salud y judiciales?

Incendio en La Plata: los vecinos comienzan a volver a sus hogares

El femicida de San Antonio de Areco había sido condenado por el crimen de "La Clotta" Lanzetta en 2001

La Provincia giró los fondos de los Juegos Bonaerenses a los municipios

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre las escuelas privadas. 

En septiembre, las cuotas de los colegios privados llegan con aumento

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El presidente Javier Milei con José Luis Espert y su hermana Karina. 

El gobierno habla de "intento de magnicidio" y Javier Milei apunta a los "kukas tira piedras"

Por  Agencia DIB