Desaparece la línea de colectivos 75, que une Lanús con Retiro

La línea 75, si prospera un pedido de la empresa El Puente SAT, será absorbida por la 32. (Zonales.com)

La histórica línea de colectivos 75, que conecta Retiro con Lanús , podría desaparecer y ser absorbida por la línea 32 , aunque con un recorrido parcial que dejaría de conectar la localidad del sur del Conurbano directamente con la zona de terminales viales y férreas.

La Secretaría de Transporte de la Nación ya dio inicio al procedimiento para retirar de circulación la línea 75, con cabecera en la estación Lanús, en el sur del Conurbano, y cuyo trayecto finaliza en Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La medida se enmarca en un plan de reorganización del sistema y contempla que el servicio sea incorporado como ramal “C” de la línea 32 . De esta manera, el nuevo recorrido cubriría el trayecto Lanús–Estación Hospitales (línea H de subte), pero ya no llegaría hasta Retiro , como ocurre actualmente.

La modificación surge a partir de un pedido de la empresa operadora El Puente SAT , recientemente adquirida por el Grupo Dota .

Según lo establecido, los interesados cuentan con un plazo de 15 días hábiles administrativos para presentar objeciones al proyecto. Si no prosperan las impugnaciones, la línea 75 dejará de existir como tal.

El caso no es aislado. En los últimos meses también fueron eliminadas otras líneas tradicionales, como la 5, la 6 y la 90, cuyos recorridos fueron absorbidos por la 8, 50 y 151 respectivamente.

Cabe destacar, según señala la web En el Subte, que la línea 75 es, al igual que la extinta 5, de origen tranviario: desciende del antiguo tranvía 55, que unía Retiro con el Puente Alsina.

Otros cambios de recorrido

Otras dos líneas verían modificados sus recorridos. En el caso de la 128 la única modificación proyectada es la creación de un servicio corto sobre el actual recorrido (Valentín Alsina – Plaza Italia).

El nuevo fraccionamiento discurriría entre Pompeya y Plaza Italia, uno de los tramos de mayor demanda de este servicio, siguiendo la misma traza del troncal.

Mientras que en el caso de la línea 158 (Lanús – Pompeya), la modificación solicitada por la empresa busca potenciar la vinculación del recorrido con el ferrocarril y el subte.

El proyecto comprende una extensión del recorrido desde su actual cabecera en Nueva Pompeya hasta la estación Hospitales de la línea H, incorporando el paso por la estación Sáenz de la línea Belgrano Sur. Esta ampliación del recorrido supliría, en buena medida, la ausencia del tramo Hospitales–Sáenz de la línea H, nunca construido por el Gobierno de la Ciudad. (DIB)