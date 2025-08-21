La provincia de Buenos Aires concentró el 33,5% de las ventas en supermercados

Las ventas de supermercados en Argentina alcanzaron en junio 2.009.502,3 millones de pesos a precios corrientes, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El Índice de ventas totales mostró un crecimiento de 0,2% en la serie desestacionalizada frente a mayo, y de 0,8% en la comparación interanual. En el acumulado de enero a junio, el sector exhibió una suba de 4% respecto al mismo período de 2024.
La Provincia de Buenos Aires concentró el 33,5% de las ventas nacionales en supermercados, sumando 673,7 mil millones de pesos. El total se compone de dos realidades distintas:
En promedio, el gasto por habitante se ubicó en 42.329 pesos en el Gran Buenos Aires y en 39.323 pesos en el resto de la Provincia.
Ciudad de Buenos Aires: menos volumen, mayor gasto per cápita
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró ventas por 346 mil millones de pesos, el 17,2% del total nacional. Mostró un aumento interanual de 32,7%.
El gasto por habitante ascendió a 112 mil pesos, muy por encima del nivel registrado en la Provincia. El ticket promedio alcanzó los 20 mil pesos, con más de 17 millones de operaciones relevadas en 953 bocas de expendio.
Mayoristas, shoppings y electrodomésticos
Mientras los supermercados mostraron una leve mejora, los autoservicios mayoristas cayeron 1,8% en la medición mensual y 8,4% en la interanual, acumulando una baja de 6,5% en el primer semestre.
En contraste, los centros de compras marcaron en junio un alza de 27,8% interanual. Los electrodomésticos y artículos para el hogar exhibieron un salto del 61,3% en el segundo trimestre frente a 2024, y de 94,9% en el acumulado del semestre. Entre los productos más vendidos se destacaron pequeños electrodomésticos, celulares, televisores, calefactores eléctricos y a gas, lavarropas y heladeras.
Formas de pago
En supermercados, el 45,7% de las ventas se realizó con tarjeta de crédito, el 27,2% con débito, el 15,6% en efectivo y el 11,6% con otros medios como billeteras virtuales y QR.
En electrodomésticos, la tarjeta de crédito fue aún más dominante: concentró el 58,4% de las operaciones, seguida por 18,9% con otros medios digitales, 11,7% en efectivo y 10,9% con débito.