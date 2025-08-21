La provincia de Buenos Aires concentró el 33,5% de las ventas en supermercados

El ticket promedio de venta en supermercados fue de 32.722 pesos en el interior bonaerense

Las ventas de supermercados en Argentina alcanzaron en junio 2.009.502,3 millones de pesos a precios corrientes, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ). El Índice de ventas totales mostró un crecimiento de 0,2% en la serie desestacionalizada frente a mayo, y de 0,8% en la comparación interanual. En el acumulado de enero a junio, el sector exhibió una suba de 4% respecto al mismo período de 2024.

La Provincia de Buenos Aires concentró el 33,5% de las ventas nacionales en supermercados, sumando 673,7 mil millones de pesos. El total se compone de dos realidades distintas:

Interior bonaerense: ventas por 208 mil millones de pesos, que equivalen al 10,3% del total nacional. Exhibió la mayor variación interanual de la jurisdicción, con 37,7%. El ticket promedio fue de 32.722 pesos , en más de 6,3 millones de operaciones.

Gran Buenos Aires : ventas por 466 mil millones de pesos, con una participación del 23,2% del total nacional y un incremento interanual de 25,3%. El ticket promedio fue de 43.880 pesos , con más de 10,6 millones de operaciones en 571 bocas de expendio.

En promedio, el gasto por habitante se ubicó en 42.329 pesos en el Gran Buenos Aires y en 39.323 pesos en el resto de la Provincia .

Ciudad de Buenos Aires: menos volumen, mayor gasto per cápita

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró ventas por 346 mil millones de pesos, el 17,2% del total nacional. Mostró un aumento interanual de 32,7%.

El gasto por habitante ascendió a 112 mil pesos, muy por encima del nivel registrado en la Provincia. El ticket promedio alcanzó los 20 mil pesos, con más de 17 millones de operaciones relevadas en 953 bocas de expendio.

Mayoristas, shoppings y electrodomésticos

Mientras los supermercados mostraron una leve mejora, los autoservicios mayoristas cayeron 1,8% en la medición mensual y 8,4% en la interanual, acumulando una baja de 6,5% en el primer semestre.

En contraste, los centros de compras marcaron en junio un alza de 27,8% interanual. Los electrodomésticos y artículos para el hogar exhibieron un salto del 61,3% en el segundo trimestre frente a 2024, y de 94,9% en el acumulado del semestre. Entre los productos más vendidos se destacaron pequeños electrodomésticos, celulares, televisores, calefactores eléctricos y a gas, lavarropas y heladeras.

Formas de pago

En supermercados, el 45,7% de las ventas se realizó con tarjeta de crédito, el 27,2% con débito, el 15,6% en efectivo y el 11,6% con otros medios como billeteras virtuales y QR.

En electrodomésticos, la tarjeta de crédito fue aún más dominante: concentró el 58,4% de las operaciones, seguida por 18,9% con otros medios digitales, 11,7% en efectivo y 10,9% con débito.