Habilitada por un fallo, Mayra Mendoza pide cambiar las boletas a 10 días de las elecciones

A solo 10 días de las elecciones del 7 de septiembre, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza , pedirá cambiar las boletas de Fuerza Patria en la tercera sección electoral, en las que figura como tercera candidata a diputada, luego de que un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo la habilitara hoy a incluir allí su foto.

La decisión de la Cámara, firmada por los jueces Claudia Milanta, Diego Ucín y Roberto Mora, suspende la Resolución Técnica Nº 158/2025 de la Junta Electoral bonaerense, que solo permitía incluir las imágenes de los dos primeros candidatos de cada lista en las boletas, que en la elección bonaerense seguirán teniendo el formato sábana o partidario tradicional.

Luego de conocerse el fallo, desde el entorno de Mendoza confirmaron a DIB que pedirán que las boletas con su imagen estén en los cuartos oscuros . A la vez, fuentes de FP indicaron a este medio que las boletas tradicionales -solo con las fotos de los dos primeros candidatos, Verónica Magario y Facundo Tignanelli- ya fueron presentadas ante la Junta.

La movida de Mendoza, una dirigente de estrecho vínculo con el jefe camporista Máximo Kirchner , causó sorpresa en el kicillofismo, donde sostiene que implica dificultades prácticas a la hora de imprimir nuevamente las boletas, ahora con la imagen de la candidata incluida. Pero se desentendieron de la aplicación del cambio. Una posibilidad es que convivan los dos modelos, el ya prsentado y las nuevas, con las fotos de Mayra.

Mendoza había accionado originalmente para que la justicia habilitara su imagen, pero después comunicó que desistía de esa pretensión. Pero luego del faallo de hoy, que llegó por una presentación del Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, reactivó su pedido.

Resolución suspendida

Técnicamente, la Cámara suspendió la resolución 158/2025 de la Junta Electoral provincial, que limitaba a dos las fotos posibles. Según comunicó la Defensoría en forma oficial, lo hizo porque entendió que “ no se justificaba por qué dos imágenes serían admisibles y tres no, ni cómo ello afectaría la claridad de la boleta ”.

En el comunicado, Lorenzino destacó que el fallo “resguarda derechos políticos esenciales y asegura mayor transparencia e información al electorado bonaerense”, pero desde el entorno de Mendoza aclararon a este medio que no hay ninguna decisión de avanzar con un nuevo reclamo ante el partido para que vuelva a imprimir las boletas.