La apuesta argentina ante el incendio de los Ayatolás en Ormuz

El Estrecho de Ormuz se cierra; Vaca Muerta se abre. Esta asimetría brutal define hoy el nuevo tablero energético global. Mientras Irán, Israel y Estados Unidos tensionan la energía del mundo en ese punto neurálgico, la Argentina empieza a vislumbrar el potencial estratégico de su subsuelo.

En un escenario de conflicto global, el país asoma no ya como un simple espectador, sino como un posible puerto seguro para Occidente: una alianza de recursos y mercado que busca transformar el caos de Medio Oriente en un eje de estabilidad para la economía nacional.

La escalada en Medio Oriente ha alcanzado confines que hasta hace meses resultaban inimaginables. Un aparente error de cálculo en la estrategia de la administración Trump -que apostó por una política de máxima presión sin red de contención- ha desatado una crisis de precios y suministros sin precedentes modernos.

Cerca de 30 naciones enfrentan hoy rupturas críticas en sus cadenas de abastecimiento tras la operación "Furia Épica", una ofensiva coordinada que golpeó objetivos estratégicos en suelo iraní y provocó la respuesta más temida por los mercados: el bloqueo efectivo del Estrecho de Ormuz por parte del régimen de los Ayatolas.

No es un dato menor: por ese angosto paso marítimo transita diariamente casi el 20% del consumo mundial de petróleo y una porción vital del Gas Natural Licuado (GNL) que consume Europa y Asia. Con el paso estrangulado y el barril entrando en una zona de volatilidad extrema, el mundo se ha volcado a una búsqueda desesperada de proveedores alternativos que operen fuera de la "zona de fuego". Es aquí donde la geografía argentina deja de ser un confín para proyectarse como un activo estratégico.

Mientras el Golfo Pérsico se convierte en un laberinto de naves de guerra, la cuenca neuquina se posiciona en el radar como el auxilio energético que el mercado global reclama.

Bajo este escenario de asfixia logística, el mundo busca abastecerse a pasos agigantados. Como un maratonista exhausto que tras correr 42 kilómetros no puede dejar de beber agua, las potencias industriales hoy necesitan crudo con una urgencia que rompe cualquier protocolo diplomático.

La Argentina como llave estratégica

La Argentina, en esta arquitectura de crisis, emerge con la posibilidad de ser la llave estratégica para destrabar el nudo del suministro. No se trata solo de tener el recurso; se trata de ofrecer estabilidad geográfica y una previsibilidad logística que hoy brilla por su ausencia en el hemisferio Norte.

A este escenario se le suma un factor determinante: la infraestructura que empieza a ver la luz. Con la reversión del Gasoducto Norte y la proyección de la planta de GNL en el puerto de Bahía Blanca, el país no solo promete energía, sino que insinúa una ruta de salida directa al Atlántico. En un mercado que hoy paga fortunas por la seguridad, Argentina suma a la ecuación costos de extracción (breakeven) que ya compiten con los mejores pozos de Texas, situándose por debajo de los 35 dólares el barril en sus zonas más productivas.

Vaca Muerta ya es una realidad

Para la administración de Javier Milei, el mantra “donde hay caos, hay oportunidad” parece haberse convertido en la tabla de salvación de su programa económico. Sin embargo, hay que separar el presente de la promesa: hoy Vaca Muerta ya es una realidad que exporta entre 150.000 y 170.000 barriles diarios de petróleo, representando casi un 30% de la producción total de la cuenca. Este flujo de divisas frescas actúa como el único dique de contención frente a la volatilidad cambiaria actual.

Pero el verdadero salto de escala, el que realmente desvela a los mercados, es el que está por venir. Con la puesta en marcha de proyectos como el Oleoducto Vaca Muerta Sur -que busca conectar Neuquén con el puerto de Punta Colorada-, la Argentina podría alcanzar para 2030 una capacidad de exportación disruptiva de más de 1 millón de barriles diarios.

Con el RIGI funcionando como paraguas legal, el país proyecta dejar de ser un jugador regional para intentar convertirse en potencia exportadora de GNL.

En última instancia, el sismo en el Golfo representa la validación táctica de la apertura argentina al mundo: en un planeta fragmentado por la desconfianza, la confiabilidad se paga con prima. Argentina tiene hoy la oportunidad histórica de dejar de ser una "promesa eterna" para convertirse en un activo estratégico de seguridad nacional para Occidente.

Si el país logra blindar estas inversiones de sus propios vaivenes políticos, Vaca Muerta no será solo el alivio de una gestión, sino el motor que redefina el peso específico de la nación en el nuevo orden mundial. Mientras el mundo corre esa maratón desesperada por el suministro, la Argentina tiene, finalmente, la meta a la vista.