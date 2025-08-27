QJMOTOR acelera en la Argentina con tres nuevas motos

Luego de un año de su desembarco en nuestro país, QJMOTOR Argentina, marca de origen chino representada en el país por el Grupo Simpa S.A., presentó tres modelos que amplían y consolidan su presencia en segmentos clave.

Se trata de la SRV 300, ideal para quienes buscan estilo custom en un formato accesible y ágil; la imponente SRV 600 V, la custom de mayor cilindrada que combina un motor de 4 cilindros de alto rendimiento; y la aventurera SRT 550 SX, una trail de media cilindrada equipada para afrontar tanto el asfalto como los caminos más desafiantes.

Con esta triple propuesta, la marca apunta a seducir a usuarios de diferentes perfiles, desde quienes buscan su primera moto con carácter hasta los que priorizan largas rutas o experiencias off-road.

Cada modelo fue concebido para transmitir una identidad propia, fusionando prestaciones, confort y diseño atractivo. Ya sea para recorrer la ciudad con estilo, disfrutar de un viaje de varios días o aventurarse por caminos menos transitados, QJMOTOR ofrece soluciones que inspiran confianza y despiertan el espíritu de libertad.

“La presentación simultánea de la SRV 300, la SRV 600 V y la SRT 550 SX marca una fuerte apuesta de QJMOTOR en Argentina. Estos tres modelos no solo amplían nuestro portafolio, sino que también nos permiten ofrecer alternativas para cada tipo de usuario: desde quienes buscan iniciarse en el mundo custom con una moto accesible y fácil de manejar, hasta los que priorizan la potencia, el confort de ruta o la versatilidad para la aventura. Creemos que estos lanzamientos marcan el inicio de una etapa de mayor cercanía con nuestros clientes y de la consolidación de QJMOTOR como un actor clave en el mercado local”, sentenció Alejo Milito, Brand manager de QJMOTOR Argentina en Grupo Simpa S.A.

QJMOTOR SRV 300: estilo custom en formato compacto

QJMOTOR SRV 300 -1

La SRV 300 ofrece una experiencia custom adaptada a un formato manejable y versátil. Está impulsada por un motor Bicilíndrico V-TWIN, 8v, SOHC, refrigerado por líquido, de 296 cc, capaz de generar 30,7 CV a 9.000 rpm y 26 Nm de torque a 5.000 rpm. Asociado a una caja de seis velocidades y embrague multidisco bañado en aceite anti-rebote (slipper clutch), entrega una respuesta progresiva y controlada tanto en ciudad como en ruta. La altura de asiento de apenas 700 mm y un peso en orden de marcha de 164 kg favorecen la maniobrabilidad, incluso para usuarios de menor experiencia.

Este modelo incorpora suspensión delantera con horquillas invertidas y amortiguadores traseros hidráulicos, garantizando un buen control a velocidades elevadas y una experiencia de manejo estable. El sistema de frenado incluye discos de 280 mm adelante y 240 mm atrás, ambos con frenos de disco y ABS de doble canal, aumentando la seguridad en diversas condiciones.

En el plano estético, destaca por sus líneas musculosas, doble escape lateral, iluminación full LED y llantas de aleación con neumáticos sin cámara (rueda delantera 120/80-16 y trasera 150/80-15). El tanque de 13,5 litros brinda una autonomía competitiva para uso diario y escapadas cortas. Además, está equipada con componentes como cuentakilómetros digital, velocímetro digital y tacómetro digital, complementando su imagen moderna.

Precio sugerido: $ 7.490.000.

QJMOTOR SRV 600 V: potencia y confort para el touring

QJMOTOR SRV 600 -2

La SRV 600 V es una custom robusta de media-alta cilindrada que combina potencia, refinamiento y comodidad para largos recorridos. Equipa un motor tetracilíndrico de cuatro cilindros en V DOHC de 561 cc, refrigerado por líquido, que entrega 68 CV a 10.500 rpm y un torque de 54 Nm a 8.000 rpm, acoplado a una transmisión de seis velocidades con arranque eléctrico. Su tracción final por correa aporta un funcionamiento silencioso, suave y de bajo mantenimiento, ideal para el touring.

Con una estética robusta y equilibrada, la SRV 600 V presenta una ergonomía refinada: 2 280 mm de largo, 830 mm de ancho, y una altura total de 1 115 mm, junto a una distancia entre ejes de 1 580 mm, lo que le otorga una presencia imponente y gran estabilidad. El peso en seco ronda los 219 kg, complementado por una altura de asiento baja de 720 mm, lo cual favorece un manejo más accesible para usuarios de distintos perfiles. La suspensión delantera incorpora horquillas telescópicas invertidas, mientras que atrás monta un sistema hidráulico con muelle helicoidal, que mejora el confort en viajes prolongados.

La seguridad y el equipamiento avanzado son protagonistas en la QJMOTOR SRV 600 V. Está equipada con doble disco delantero de 300 mm y disco trasero de 260 mm, todos con ABS de doble canal. El tanque de 16,5 litros le permite afrontar rutas extensas, mientras que su ergonomía, asiento amplio y acabados de alta calidad refuerzan su perfil premium. La iluminación LED, el instrumental digital y los detalles cromados completan un conjunto que busca ofrecer una experiencia de conducción moderna y funcional.

Precio sugerido: $ 13.490.000.

QJMOTOR SRT 550 SX: espíritu aventurero sin límites

QJMOTOR SRT 550SX- con valijas

La SRT 550 SX es el modelo Travel de media cilindrada de QJMOTOR para los amantes de la aventura, que se adapta a cualquier terreno. Posee un motor bicilíndrico, con 8 válvulas DOHC en línea de 554 cc, el cual desarrolla hasta 55,96 CV a 8250 rpm y 54 Nm a 5500 rpm de torque, con inyección electrónica EFI para un rendimiento eficiente y confiable. La transmisión de seis velocidades y el embrague suave facilitan la conducción tanto en rutas asfaltadas como en caminos de tierra o ripio.

Su chasis tipo reticulado se combina con suspensiones de alto nivel: horquilla invertida Marzocchi (o KYB según variantes) y un monoamortiguador trasero ajustable en precarga y extensión, pensada para adaptarse a diferentes terrenos. El asiento tiene una altura de entre 795 mm y 805 mm, lo que colabora en maniobras y desplazamientos urbanos. Su peso en orden de marcha varía entre 220 kg y 243 kg según la configuración (on-road u off-road).

La QJMOTOR SRT 550 SX cuenta con frenos Brembo y cuenta en la parte delantera con doble disco de 320 mm y la trasera de 260 mm, todos con ABS de doble canal. El sistema de iluminación es completamente LED, complementado por un tablero digital TFT o LCD que muestra toda la información del viaje con claridad (pantallas de 4”). Como plus de confort, varias versiones incluyen defensas laterales, puños y asientocalefactables, conectividad USB, y llantas de radios con neumáticos Metzeler especialmente diseñados para el uso aventurero. Estos detalles demuestran que la SRT 550 SX apunta a brindar una experiencia touring completa sin renunciar a la practicidad.

Precio sugerido: $ 13.490.000.