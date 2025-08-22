sábado 23 de agosto de 2025
Lo nuevo ya está: los SUV que guardan tecnología invisible

JAC Motors lanzó en Argentina la JS4 1.5T Flagship y la JACS2FL Luxury, SUV con equipamiento de manejo asistido, conectividad avanzada y garantía líder de 7 años.

JAC JS4 1.5T Flagship, la nueva versión turbo con caja CVT y tecnología de asistencia

JAC Motors Argentina sumó dos nuevas versiones a su gama de SUV: la JS4 1.5T Flagship y la JACS2 FL Luxury. Ambas representan el tope de gama de sus respectivas familias, combinan tecnología avanzada y seguridad y llegan con una de las garantías más extensas del mercado local: 7 años o 150.000 km.

JS4 1.5T Flagship: distinción tecnológica

La nueva versión de la JS4 introduce un tablero digital, apertura eléctrica del portón trasero integrada al control remoto de las ventanas con levantavidrios one touch y antipinzamiento, espejos laterales plegables automáticos, cámara 360 grados, alerta de cambio de carril (LDW), alerta de colisión frontal (FCW), monitoreo de punto ciego (BSM), cambio automático de luces altas/bajas (HMA) y alarma con inmovilizador del motor (IMMO).

Con base técnica, mantiene el motor naftero 1.5 turbo de 147 CV y 210 Nm, acoplado exclusivamente a una caja automática CVT. El precio sugerido asciende a USD 29.500.

JACS2 FL Luxury: esencial y moderno

Esta variante agrega a la familia un cambio automático CVT y mantiene el motor 1.5 VVT de 105 CV original, aunque ahora con una transmisión que refuerza la conducción cómoda. Ofrece ESP, HBA, HAC, anclajes Isofix, sensores traseros y cámara de retroceso, encendido automático de luces, DRL, faros antiniebla y espejos eléctricos. En el interior, incorpora una pantalla táctil de 9″ con Apple CarPlay y Android Auto. Se comercializa a USD 21.900.

Panorama de mercado

Ambos modelos ya están disponibles en toda la red de concesionarios JAC en Argentina. La garantía de 7 años o 150.000 km los posiciona por encima de la propuesta habitual del segmento.

Ambas versiones se incorporan a la estrategia de la automotriz china, que busca consolidar su presencia en el mercado local con mayor equipamiento y precios competitivos.

