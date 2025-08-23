Autos usados en Argentina: la antigüedad del parque automotor y su impacto en la compra y venta

La Argentina atraviesa un fenómeno inédito: seis de cada diez autos que circulan superan la década de antigüedad . El dato, revelado en el 5º Encuentro de Líderes del Mercado de Reposición organizado por AFAC (Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes), confirma que el parque automotor se volvió más viejo y la renovación con 0 km está muy por debajo de lo que se necesitaría para contener ese proceso.

El parque automotor argentino envejece: la edad promedio de los autos ya supera los 11 años

Lo nuevo ya está: los SUV que guardan tecnología invisible

Según la consultora GIPA, l a edad promedio de los vehículos en circulación es de 11,7 años , mientras que AFAC la estima en 14,3. La diferencia surge de la metodología de medición, pero ambas muestras coinciden en lo esencial: para frenar el envejecimiento se necesitarían 1,1 millones de patentamientos al año, una cifra muy lejana a la realidad actual.

El auge del usado no es exclusivo de la Argentina . En España, Alemania y Francia, el mercado de segunda mano ya duplica al de autos nuevos . Solo en España, en 2024 se concretaron 1,9 millones de transferencias de usados, con modelos como Volkswagen Golf, Renault Clio o Seat León entre los más buscados por confiabilidad y bajo costo de mantenimiento.

Ese patrón europeo muestra que el corrimiento hacia el usado no es solo un síntoma coyuntural, sino un hábito de consumo que se consolida.

Lo que pasa en Argentina

La estructura del parque local confirma la tendencia. Los autos de menos de cinco años se redujeron al mínimo histórico, los de 5 a 9 empiezan a declinar y los de más de 10 y 15 años son los que más crecen. “Dos de cada tres pesos de la posventa provienen de autos con más de diez años”, advirtió Florencia Delucchi, directora regional de GIPA.

Esa dinámica ya impacta en talleres, casas de repuestos y fabricantes de autopartes, que ajustan su oferta hacia piezas más técnicas y reparaciones de mayor complejidad. Al mismo tiempo, fortalece el mercado de usados, donde modelos como Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Toyota Corolla Cross concentran buena parte de la demanda.

Más tiempo de tenencia, menos kilómetros

Los conductores argentinos conservan más tiempo sus vehículos —5,4 años en promedio frente a 4,2 hace un lustro—, pero recorren menos kilómetros al año, unos 11.000, en gran medida por el encarecimiento del combustible.

Las pick-ups constituyen la excepción: se utilizan entre 16.000 y 18.000 kilómetros anuales, lo que explica su alto nivel de rotación en la segunda mano y el valor que conservan en la reventa.

Plataformas digitales y consejos de mercado

La digitalización también impulsa el crecimiento del usado. Portales especializados y herramientas de tasación online permiten comparar precios en segundos y cerrar operaciones de manera ágil, con transferencias más seguras y menos trámites.

Para compradores y vendedores, especialistas destacan algunos puntos clave:

Revisar el historial de mantenimiento y el kilometraje antes de concretar una operación.

Comparar valores entre provincias , ya que las variaciones pueden ser significativas.

Atender a la rotación de modelos: unidades de alta demanda se venden más rápido y a mejor precio.

Con un parque automotor cada vez más envejecido y un mercado digital en expansión, el usado dejó de ser una alternativa secundaria para consolidarse como protagonista central de la movilidad en la Argentina.