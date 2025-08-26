Una sola ventanilla, todas las cuentas: VUPRA unifica pagos en el registro automotor

VUPRA reunirá en una sola plataforma el pago de aranceles, impuestos, tasas y multas

La Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA) reunirá en una sola plataforma el pago de aranceles, impuestos, tasas y multas vinculados a la radicación y transferencia de dominio de vehículos . La medida surge de la resolución 572/2025 del Ministerio de Justicia y entrará en vigencia el 1° de noviembre . La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios será la autoridad de aplicación.

Autos usados en Argentina: la antigüedad del parque automotor y su impacto en la compra y venta

Según la norma, la VUPRA concentrará los aranceles de los Registros Seccionales, de la DNRPA y de las concesionarias ; los impuestos y tasas relativos a radicación y transferencia, incluido el Impuesto de Sellos ; y las multas por infracciones de tránsito en jurisdicción nacional o local. El texto oficial subrayó: “La utilización de la VUPRA evitará que las personas deban efectuar dichos pagos en múltiples instancias y plataformas, sin perjuicio del carácter nacional o local de cada concepto”.

Para operar el esquema, cada provincia, municipio y la Ciudad de Buenos Aires deberá adherir . La resolución aclaró un punto clave para los trámites: “la falta de pago de los impuestos, las tasas y las multas por infracciones de tránsito no impide la prosecución del trámite registral”.

El Ministerio fundamentó la decisión en metas de simplificación y transparencia. En palabras del documento, “la VUPRA tiene por objeto optimizar los servicios, simplificar los procedimientos y mejorar la calidad de atención al ciudadano mediante el uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación”. Además, “beneficia directamente a las personas usuarias, fomenta la eficiencia económica y promueve una gestión pública transparente, accesible, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común”.

Verificación de deudas en tiempo real

El sistema también funcionará como verificador de obligaciones pendientes. De acuerdo con la resolución, “permitirá que las personas involucradas en el trámite registral puedan verificar la existencia de posibles deudas relacionadas a impuestos y tasas […] y a multas por infracciones de tránsito”, lo que aporta “claridad y transparencia a la operación registral”.

Autoridad de aplicación y normativa complementaria

La DNRPA quedó facultada para dictar normas complementarias y ordenar la implementación técnica. A la vez, se invitó a las jurisdicciones a adherir previniendo “el costo de la implementación y mantenimiento” y garantizando condiciones de interoperabilidad con los sistemas locales.

Digitalización y fin de los pagos en efectivo

El texto remarcó el alcance tributario del cambio: la ventanilla “no implica delegación ni transferencia de facultades tributarias, ni es constitutiva de funciones de retención, de percepción o de recaudación a su cargo”. En paralelo, se consolidó el esquema digital al derogarse una resolución de 1986 que autorizaba a los Registros Seccionales a percibir pagos en efectivo en sus sedes.

Cómo se operará la VUPRA

La resolución no establece un mecanismo concreto de uso de la plataforma ni los medios de pago habilitados. Sólo detalla el alcance de los conceptos incluidos y la necesidad de adhesión de las jurisdicciones locales para su integración al sistema.