Dongfeng llega a Argentina con camiones, vans y buses de hasta 18 toneladas

Dongfeng inicia sus operaciones de utilitarios y camiones en la Argentina

Dongfeng desembarcó oficialmente en Argentina y presentó su línea de vehículos comerciales de la mano de Magma Automotive, la división especializada en transporte del Grupo Magna. La automotriz china, considerada la mayor fabricante de camiones, buses y vans de su país, busca consolidar presencia en el mercado local con una oferta de más de 14 configuraciones.

El CEO del grupo, Agustín Lama, destacó que establecer presencia en el país “representa un paso estratégico y muy significativo en nuestra expansión regional”. Recordó además que, tras aperturas exitosas en mercados como México y Colombia, “en este 2025 se dan las condiciones para concretar esta llegada” y definió a la Argentina como “uno de los mercados más relevantes de Latinoamérica”, donde buscarán ofrecer un portafolio sólido respaldado por “una red de concesionarios especializada, una atención de postventa de excelencia y una de las marcas más reconocidas a nivel global”.

La compañía llega con un catálogo de más de 14 configuraciones entre camiones ultralivianos, livianos, medianos, vans de carga y vehículos de pasajeros, con capacidades que van de 2 a 18 toneladas. Su estrategia se apoya en investigación, desarrollo e innovación tecnológica, lo que la posiciona como un jugador clave para responder a las necesidades del transporte local.

El Country Manager de Dongfeng Argentina, Marcelo Mauro, afirmó que el objetivo es que cada cliente encuentre en la marca “un socio estratégico, capaz de brindar soluciones confiables, modernas y adaptadas a las necesidades de cada operación”. Subrayó que la gama integra “potencia, robustez y adaptabilidad”, atributos esenciales para afrontar los desafíos actuales del transporte, con foco en eficiencia operativa y un servicio de alto estándar.

Entre los modelos que se presentan en el mercado argentino sobresalen los vehículos ultralivianos Captain W, disponibles en versiones de cabina simple y doble. Cuentan con motor Wuling naftero de 1,3 litros, 4 cilindros, 90 hp y 118 Nm, y ofrecen capacidades de carga útil de 1.000 y 1.100 kilos, con opción de 2 o 5 asientos según la configuración. Con esta llegada, Dongfeng busca consolidar en Argentina una propuesta integral que ya la convirtió en referente global del transporte de carga y pasajeros.

