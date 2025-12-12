Cómo cuidar los neumáticos de tu auto para extender su vida útil

Como es obvio, el mal estado de los neumáticos incrementa el riesgo de accidentes, de ahí que es muy importante revisar periódicamente el desgaste y el estado de la banda de rodadura.
La clave para la durabilidad está en el cuidado constante, y no esperar a que ocurra una pinchadura o a que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) te “salga mal”. Noticias Argentinas hizo un informe sobre los cuidados a seguir y estos son los tres consejos principales:
Atención con los neumáticos
Presión Correcta: Controlar el inflado semanalmente con el vehículo en frío y respetar los valores indicados por el fabricante. De esta forma se evita el desgaste irregular, mayor consumo de combustible y pérdida de agarre.
Alineación y Balanceo: Es ideal realizar este chequeo 10.000 kilómetros o antes si se perciben vibraciones.
No excederse en la carga: superar el peso sugerido atenta contra la vida útil de los neumáticos.
Fuente: Agencia DIB