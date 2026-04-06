Vidas submarinas: ciencia y arte se conjugan en una experiencia única en el Teatro Argentino de La Plata

El nuevo hallazgo de los científicos del CONICET. Captura de video El Teatro Argentino de La Plata.

La muestra interactiva Vidas Submarinas, que entrelaza ciencia, arte y soberanía y estuvo en el verano en el Museo MAR de Mar del Plata, desembarca esta semana en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata.

La muestra, que abre este martes 7 de abril, propone un recorrido que permite conocer, de manera accesible y lúdica, el contexto, las características y los logros de la histórica campaña submarina realizada por especialistas argentinos del Conicet, en el marco de la expedición "Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV", que tuvo lugar durante julio y agosto de 2025 y cuyo emblema fue, sin dudas, la popularmente conocida "estrella culona". La propuesta se organiza en torno a tres ejes principales: conocimiento científico, experiencia sensorial, talleres y juegos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gobierno PBA (@provinciaba) Vidas Submarinas propone un recorrido por distintos espacios de alto impacto visual: un sector de infografía gráfica y audiovisual, una fotogalería, una cabina inmersiva y una instalación escenográfica. Además, cada día se ofrecerán talleres para infancias y adolescencias.

La iniciativa de esta muestra es un trabajo conjunto de distintas áreas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, articulado entre el Ministerio de Comunicación Pública, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, la Subsecretaría de Políticas Culturales, dependiente del Instituto Cultural de la Provincia.

Para agendar La muestra quedará inaugurada el 7 de abril y podrá visitarse de martes a domingos, de 10 a 19.

El Teatro Argentino de La Plata está ubicado en la calle 51 entre 9 y 10, en el centro de la capital bonaerense. Embed Fuente: Agencia DIB

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