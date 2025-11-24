lunes 24 de noviembre de 2025
24 de noviembre de 2025 - 12:43

Viajar, y tener cuidado, con los más pequeños

Ya sea en un viaje en avión o en auto como el destino elegido, hay algunos consejos que siempre es bueno tenerlos presente.

Por Agencia DIB
Una niña viajando en avión. 

Los más pequeños y los mayores suelen ser los más vulnerables ante problemas de salud. Por eso, a la hora de viajar es importante adoptar algunas precauciones. No sólo por el riesgo de infecciones sino también por aquellos temas relacionados con el transporte, accidentes, quemaduras de la piel, entre otros.

Según estadísticas de empresas de asistencia al viajero, la mayor cantidad de consultas que generan los chicos en los viajes al exterior tienen que ver con síntomas “simples” como fiebre, debilidad general, dolor de panza o de cabeza, descompostura o traumatismos leves

  • Viajes es en avión

Los bebés sanos pueden viajar en avión 48 horas después de su nacimiento, pero es preferible esperar hasta que tengan 7 días. La complicación más frecuente para los pequeños es el dolor de oídos, que puede presentarse principalmente en los lactantes durante el descenso. Para evitarla se recomienda la succión de líquidos, ya sea leche materna u otros en mamaderas. Mantener al chico entretenido.

  • Viajes en auto

Aunque obvio, es fundamental que los niños viajen siempre en los asientos traseros con el cinturón de seguridad ajustado, y los bebés en butacas especiales acordes con su edad y peso. Los niños menores de 5 años pueden padecer mareos por el movimiento, mientras que las náuseas y vómitos son más frecuentes en chicos de más edad. Para evitarlos, se recomienda ubicarlos en asientos donde puedan mirar el camino y anticipar los movimientos. Asimismo, existen algunos medicamentos que el pediatra puede recetar para prevenir este tipo de problemas.

  • Protección en la piel

Deben tomarse medidas para evitar las complicaciones derivadas de la exposición solar. En lactantes bajo 6 meses de edad, evitar al máximo la exposición directa al sol. Se debe aplicar bloqueador solar y repetir la aplicación luego de baños o transpiración excesiva.

  • Infecciones y heridas

Los niños tienen más riesgo de presentar infecciones cutáneas y mordeduras de animales. Usar zapatillas o zapatos cerrados en zonas boscosas o selváticas y sandalias en la playa. Vigilar a los niños para evitar el acercamiento a animales.

  • Picaduras de insectos

Usar vestimenta con mangas largas y pantalones al atardecer, cuando comienza la actividad de los insectos para exponer lo menos posible la piel a las picaduras. Los lactantes deben dormir con mosquiteros sobre sus coches o cunas. (DIB)

