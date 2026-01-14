Turismo: ocho claves sobre cómo pagar de forma más segura

Una persona haciendo un pago con tarjeta.

Desde clonaciones hasta cobros duplicados, o al reciente "golpe de maquininha" en Brasil, los riesgos para el pago que hacen los turistas en verano crecen y obligan a extremar precauciones. Por ello es clave tener presente qué alternativas permiten abonar los consumos de manera más segura durante un viaje.

El uso de billeteras digitales ha experimentado un crecimiento sin precedentes a nivel mundial y Latinoamérica no es ajena a esta tendencia. Países como Brasil, Argentina y Chile son los más avanzados de la región en pagos digitales, de acuerdo con The Global Payments Report. Sin embargo, esa misma masificación también trajo un aumento de fraudes vinculados al uso de tarjetas físicas.

En bares, taxis, restaurantes y comercios turísticos, los viajeros suelen enfrentarse a prácticas como el “cambiazo” de tarjeta, la clonación mediante posnets adulterados o cargos realizados en moneda extranjera sin consentimiento.

Uno de los riesgos más frecuentes ocurre cuando la tarjeta sale del campo visual del usuario. En segundos puede ser fotografiada, copiada o directamente intercambiada por otra similar. A esto se suman terminales de pago manipuladas que registran los datos de la tarjeta y el PIN, una modalidad que sigue vigente pese a los avances tecnológicos.

Consejos para pagar de forma segura No perder de vista la tarjeta: exigir siempre que el pago se realice frente al cliente y evitar entregarla para “verificar” el monto en otro sector del local. En todo caso, si en un bar hay que pagar en la caja, siempre llevar uno la tarjeta. Desconfiar de terminales dañadas o improvisadas: si el posnet está roto, sin pantalla clara o conectado de forma precaria, conviene elegir otro medio de pago o comercio. Evitar pagar con banda magnética: priorizar pagos contactless, billeteras digitales o transferencias, que reducen el riesgo de clonación. Configurar alertas en tiempo real: activar notificaciones inmediatas para cada consumo permite detectar movimientos sospechosos al instante y actuar rápido. La otra es tras realizar el consumo, chequear en la cuenta de cuánto fue el débito. Usar billeteras digitales o pagos por QR: disminuyen el intercambio físico y son el método más extendido y seguro, por ejemplo, en Brasil mediante Pix. Son muchas las billeteras virtuales que pueden utilizarse. Verificar siempre el monto antes de confirmar: revisar en la pantalla del posnet que el importe y la moneda sean correctos antes de aprobar el pago. A veces puede ser que el número sea el correcto pero no la moneda, y eso hará estragos en la cuenta. Evitar redes Wi-Fi públicas para operaciones financieras: realizar pagos o consultas bancarias solo desde conexiones seguras o datos móviles. Limitar los montos diarios de las tarjetas: establecer topes de consumo reduce el impacto ante un posible fraude. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







