miércoles 14 de enero de 2026
14 de enero de 2026 - 13:28

Turismo: ocho claves sobre cómo pagar de forma más segura

El auge de los pagos digitales dejó a las tarjetas físicas como uno de los principales blancos de fraude, especialmente en zonas turísticas.

Por Agencia DIB
Una persona haciendo un pago con tarjeta.&nbsp;

Una persona haciendo un pago con tarjeta. 

Desde clonaciones hasta cobros duplicados, o al reciente "golpe de maquininha" en Brasil, los riesgos para el pago que hacen los turistas en verano crecen y obligan a extremar precauciones. Por ello es clave tener presente qué alternativas permiten abonar los consumos de manera más segura durante un viaje.

Más noticias
Un avión de Azul Airlines vuela sobre la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro. (Agencia Xinhua)

En 2025, más de 3,3 millones de argentinos invadieron Brasil
Preocupación por la caída del consumo en Chascomús.

La Cámara de Comercio de Chascomús propone un régimen laboral adaptado al turismo "como en la Costa"

El uso de billeteras digitales ha experimentado un crecimiento sin precedentes a nivel mundial y Latinoamérica no es ajena a esta tendencia. Países como Brasil, Argentina y Chile son los más avanzados de la región en pagos digitales, de acuerdo con The Global Payments Report. Sin embargo, esa misma masificación también trajo un aumento de fraudes vinculados al uso de tarjetas físicas.

En bares, taxis, restaurantes y comercios turísticos, los viajeros suelen enfrentarse a prácticas como el “cambiazo” de tarjeta, la clonación mediante posnets adulterados o cargos realizados en moneda extranjera sin consentimiento.

Uno de los riesgos más frecuentes ocurre cuando la tarjeta sale del campo visual del usuario. En segundos puede ser fotografiada, copiada o directamente intercambiada por otra similar. A esto se suman terminales de pago manipuladas que registran los datos de la tarjeta y el PIN, una modalidad que sigue vigente pese a los avances tecnológicos.

Consejos para pagar de forma segura

  • No perder de vista la tarjeta: exigir siempre que el pago se realice frente al cliente y evitar entregarla para “verificar” el monto en otro sector del local. En todo caso, si en un bar hay que pagar en la caja, siempre llevar uno la tarjeta.

  • Desconfiar de terminales dañadas o improvisadas: si el posnet está roto, sin pantalla clara o conectado de forma precaria, conviene elegir otro medio de pago o comercio.

  • Evitar pagar con banda magnética: priorizar pagos contactless, billeteras digitales o transferencias, que reducen el riesgo de clonación.

  • Configurar alertas en tiempo real: activar notificaciones inmediatas para cada consumo permite detectar movimientos sospechosos al instante y actuar rápido. La otra es tras realizar el consumo, chequear en la cuenta de cuánto fue el débito.

  • Usar billeteras digitales o pagos por QR: disminuyen el intercambio físico y son el método más extendido y seguro, por ejemplo, en Brasil mediante Pix. Son muchas las billeteras virtuales que pueden utilizarse.

  • Verificar siempre el monto antes de confirmar: revisar en la pantalla del posnet que el importe y la moneda sean correctos antes de aprobar el pago. A veces puede ser que el número sea el correcto pero no la moneda, y eso hará estragos en la cuenta.

  • Evitar redes Wi-Fi públicas para operaciones financieras: realizar pagos o consultas bancarias solo desde conexiones seguras o datos móviles.

  • Limitar los montos diarios de las tarjetas: establecer topes de consumo reduce el impacto ante un posible fraude.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

En 2025, más de 3,3 millones de argentinos invadieron Brasil

La Cámara de Comercio de Chascomús propone un régimen laboral adaptado al turismo "como en la Costa"

Beruti, el Pueblo Turístico de Trenque Lauquen que supo reinventarse

Cuentos de Provincia: relatos con mitos e historias para leer y escuchar

Convocan extras para la serie El futuro es nuestro que se rodará en la Plata: cómo anotarse

Las 9 playas de Brasil que están en la mira por la contaminación

Carnaval en la Provincia de Buenos Aires: en enero, ¡sigue el baile, sigue el baile!

Bariloche, el refugio perfecto para vivir el verano en plena naturaleza

Mirtha Legrand: a un mes de cumplir sus 99 años, volvió con las "mesazas" desde Mar del Plata

Grok limitó la generación de imágenes tras críticas por deepfakes sexualizados

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cuentos de Provincia son diez relatos ambientados en el territorio bonaerense.

Cuentos de Provincia: relatos con mitos e historias para leer y escuchar

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La exposición al sol siempre debe ser con cremas con factor de protección solar. 

Alerta por riesgo extremo de exposiciónal sol por los altos niveles de radiación ultravioleta