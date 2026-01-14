miércoles 14 de enero de 2026
Cuentos de Provincia: relatos con mitos e historias para leer y escuchar

En diez relatos de plumas consagradas, "Cuentos de Provincia" se puede conocer en formato de audio y pronto también como libro.

Cuentos de Provincia son diez relatos ambientados en el territorio bonaerense.

En una iniciativa para acompañar la temporada de verano y descubrir el territorio bonaerense a través de la ficción, se presentó Cuentos de Provincia, una producción sonora realizada a través de Radio Provincia, que lleva estas historias al formato audiocuento, disponible desde el martes 13 de enero en el Spotify de la radio.

Además, la colección -realizada por el Instituto Cultural y el Ministerio de Comunicación Pública bonaerense- incluye una serie de libros que se distribuirán en las diversas actividades culturales durante el verano. Son cuentos ambientados en ciudades, pueblos, ríos, rutas y paisajes bonaerenses, donde el territorio no funciona solo como escenario, sino como protagonista.

Con la voz de Apo

El proyecto involucra a diez escritores y escritoras reconocidos de nuestro país, los cuales fueron convocados por la Subsecretaría de Promoción Sociocultural a cargo de Lorena Riesgo para escribir las historias que forman parte de los podcasts. Los relatos surgieron de una detallada selección a fin de que sean representativos del territorio. Los elegidos fueron grabados en los estudios de Radio Provincia por Alejandro Apo y Maribel García.

Los relatos de "Cuentos de Provincia"

* Luciano Lamberti con "La mujer del agua" nos lleva a Saladillo para recuperar una leyenda que un abuelo le contó a su nieto en un bote quieto al atardecer.

* Sergio Olguín con "La leyenda del jinete sin cabeza" propone un viaje a Punta Alta (Coronel Rosales).

* Leila Sucari en "El caballero inglés" convoca a un fantasma de Carlos Keen empeñado en recuperar aquello que perdió: su cuerpo, su nombre y su lugar en el

* Desde Pergamino, Tomás Downey relata en "Verdes, piel rugosa", un solo ojo, la desaparición de un joven y el pacto desesperado de tres amigos.

* Pablo Ramos con "Victoria y la pupila Victoria" nos lleva a Avellaneda para recuperar una leyenda nacida entre fábricas, viejas curtiembres y calles que guardan secretos.

* Con Mar del Plata como escenario, Betina González se interna en los pasillos helados del asilo Unzué. En "El castigo" muestra lo que pasa entre el rigor de las monjas y el rumor de un mar embravecido.

* "El árbol que llora" de Jorge Consiglio sitúa su relato en La Plata, una ciudad de tránsito, hoteles y encuentros aparentemente casuales.

* Fernanda García Lao con "Carmelito se desvanece" nos traslada a Carmen de Areco donde la búsqueda de una criatura legendaria se transforma en una experiencia mística y perturbadora.

* En "Caribea", Alejandra Kamiya construye una historia que circula entre Quequén y Necochea, ligada a un barco que llega durante una tormenta y a un hombre al que todos llaman El Loco.

* "Piecitos fríos" de Raquel Robles presenta a Luisa, una niña de Chivilcoy que aprende demasiado pronto a convivir con lo que otros prefieren no ver.

