domingo 04 de enero de 2026
4 de enero de 2026 - 09:46

Beruti, el Pueblo Turístico de Trenque Lauquen que supo reinventarse

A 430 kilómetros del AMBA, Beruti es un vivo ejemplo de cómo un pueblo con un pasado industrial glorioso pudo transformarse gracias al turismo.

Por Gabriel Esteban González
Un típico almacén de pueblo que le da identidad a Beruti.

Un típico almacén de pueblo que le da identidad a Beruti.

La textil GIAT y BAT en su época de esplendor.

La textil GIAT y BAT en su época de esplendor.

La estación, a la que hoy no llegan trenes, data de 1890.

La estación, a la que hoy no llegan trenes, data de 1890.

La laguna Hinojo Grande da fama a Beruti como El Paraíso del pejerrey.

La laguna Hinojo Grande da fama a Beruti como "El Paraíso del pejerrey".

Un emprendimiento agroecológico.

Un emprendimiento agroecológico.

Los almacenes conservan la identidad de años pasados.

Los almacenes conservan la identidad de años pasados.

El cementerio de Beruti.

El cementerio de Beruti.

La Iglesia de Santa Clotilde.

La Iglesia de Santa Clotilde.

El cuartel de Bomberos de Beruti.

El cuartel de Bomberos de Beruti.

Este pueblo turístico de Trenque Lauquen tiene una historia muy particular aunque un origen común a muchísimos de la provincia de Buenos Aires: Beruti nació el 25 de agosto de 1890, coincidiendo con la llegada del primer tren a la zona.

Su nombre recuerda a Antonio Luis Beruti, aquel revolucionario de Mayo que trascendió a la fama por repartir escarapelas en la Plaza de la Victoria, junto a su amigo Domingo French. Como complemento de la actividad agropecuaria, en 1894, frente a las vías del Ferrocarril del Oeste -hoy Sarmiento- se instaló un molino harinero de dos plantas. Pero el futuro tenía un destino de grandeza para el pueblo.

La estación, a la que hoy no llegan trenes, data de 1890.

La estación, a la que hoy no llegan trenes, data de 1890.

La Revolución Industrial de Beruti

José Guazzone fue uno de los pioneros de Beruti. Fue bautizado por el propio presidente Julio Argentino Roca como “El Rey del Trigo" por sus exitosos emprendimientos rurales. Además Don José Guazzone impulsó los primeros edificios públicos de Beruti: la iglesia Santa Clotilde, la comisaría y el registro civil.

Hasta que en 1935, uno de sus descendientes, Carlos Guazzone, se propuso cambiar la identidad del pueblo: de ser cosecheros a “fabriqueros”. Y el viejo molino harinero mutó a empresa textil. Así nació GIAT (Grandes Industrias Argentinas de Trenzado) a la que luego se le sumó BAT (Barnices Aplicados a Transición).

La textil GIAT y BAT en su época de esplendor.

La textil GIAT y BAT en su época de esplendor.

Durante décadas GIAT y BAT fue el motor económico del pueblo y empleó a casi todos sus habitantes, fabricando productos insumos textiles que se exportaban a todo el mundo.

Beruti llegó a tener más de 6.000 habitantes -en su época de oro, los años 40 y 50, con tres turnos laborales-, casi todos relacionados a la empresa textil que también empleaba a trabajadores de Trenque Lauquen, a 25 kilómetros de la fábrica.

El pueblo tenía una vida social y comercial febril, con cines, clubes muy activos y una estación de tren con mucho movimiento. GIAT y BAT no solo daba trabajo, sino que proveía vivienda y servicios a sus empleados.

Los almacenes conservan la identidad de años pasados.

Los almacenes conservan la identidad de años pasados.

Caída y resurrección

Beruti es un caso típico de los pueblos del interior bonaerense que después de los ‘70 sufrieron el impacto del cierre de los ferrocarriles y de las grandes industrias locales. Y por si fuera poco, en 1987 una inundación empujó a más vecinos a vivir en Trenque Lauquen o, directamente, a la ciudad de Buenos Aires. La población se derrumbó a menos de un millar de habitantes, en especial cuando en 2012, GIAT y BAT tuvo su cierre definitivo.

La laguna Hinojo Grande da fama a Beruti como

La laguna Hinojo Grande da fama a Beruti como "El Paraíso del pejerrey".

Sin embargo, los berutenses pudieron reinventarse gracias al turismo, cimentado también en aquel glorioso pasado.

  • En el histórico edificio de la empresa textil hoy funciona el Museo del Agro, que permite entender cómo ese gigante industrial convivía con el paisaje rural.
  • La paz rural, considerada por algunos como “aburrida”, se convirtió un atractivo para el turismo rural o para trenquelauquenses que eligieron a Beruti como residencia.
  • Las inundaciones dejaron nuevas lagunas además de dar más volumen a las ya existentes, y Beruti mutó en “El Paraíso del pejerrey”. Loma Alta, Hinojo Grande y Cuero de Zorro son las favoritas de los pescadores bonaerenses.
    Un emprendimiento agroecológico.

    Un emprendimiento agroecológico.

Pese a los cambios económicos de las últimas décadas, Beruti mantiene un sentido de comunidad muy fuerte. Es un lugar de "resistencia" y mucha calidez humana que vale la pena conocer.

Qué visitar en Beruti

La Iglesia de Santa Clotilde.

La Iglesia de Santa Clotilde.

  • Laguna Hinojo Chico
  • Estación del Ferrocarril
  • “El Viejo Almacén” de la familia Zoppiconi
  • Pórtico de ingreso al antiguo Prado Español
  • Empresa Giat y Bat
  • Museo del Agro
  • Iglesia Santa Clotilde
  • Cementerio
    El cementerio de Beruti.

    El cementerio de Beruti.

Cómo llegar

Beruti se encuentra a 430 kilómetros del AMBA. Por el Acceso Oeste hasta Luján, luego la RN N°5 hasta el kilómetro 430.

