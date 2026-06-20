sábado 20 de junio de 2026
20 de junio de 2026 - 08:45

Mundial 2026: Gonzalo Montiel se lesionó y no jugaría el lunes ante Austria

El defensor de River había llegado al Mundial 2026 recuperándose de un desgarro. Y si bien fue titular ante Argelia, fue reemplazado en el segundo tiempo.

Por Agencia DIB
Montiel está más que en duda para enfrentar a Austria en la segunda fecha del Mundial 2026.

Montiel está más que en duda para enfrentar a Austria en la segunda fecha del Mundial 2026.

NA

El lateral de la Selección argentina Gonzalo Montiel sufrió una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha y es muy probable que quede al margen de la convocatoria para la segunda fecha del Mundial 2026, ante Austria, este lunes, a las 14.

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Montiel -autor del recordado último penal ante Francia en Qatar 2022- había sido titular en el debut ante Argelia aunque fue reemplazado al comenzar el segundo tiempo. En la práctica del jueves entrenó en forma diferenciada del resto del plantel, para evitar una sobrecarga y si bien el viernes no hubo información oficial, lo más probable es que no sea convocado este lunes, informó NA.

El defensor de River ya había llegado a Estados Unidos recuperándose de un desgarro en la misma pierna por lo que no había participado de los últimos partidos en su club.

El reemplazo natural sería el lateral de Atlético de Madrid, Nahuel Molina aunque no se descarta que, para buscar mayor agresividad, Scaloni opte por Giuliano Simeone, también del equipo madrileño, un volante de enorme capacidad física.

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