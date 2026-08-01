sábado 01 de agosto de 2026
1 de agosto de 2026 - 11:10

Histórica bienvenida a Valentín "Colo" Barco en 25 de Mayo tras su participación en el Mundial

El jugador de la Selección recibió homenajes, reconocimientos institucionales y todo el calor de la gente de la localidad que lo vio nacer.

Por Agencia DIB
Barco en el balcón del palacio municipal de 25 de Mayo.

Barco en el balcón del palacio municipal de 25 de Mayo.

La Mañana
Colo Barco llega a la ciudad en la camioneta de Defensa Civil.

"Colo" Barco llega a la ciudad en la camioneta de Defensa Civil.

La Mañana
Valentín Barco con el intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen.

Valentín Barco con el intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen.

La Mañana

Una multitud desbordó las calles de la ciudad de 25 de Mayo para darle una fervorosa bienvenida al futbolista Valentín “Colo” Barco, tras su participación con la Selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA.

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Según relata La Mañana, el recibimiento comenzó con una gran convocatoria de vecinos en la Rotonda La Mulita para aguardar su llegada, y desde allí una imponente caravana de autos y motos lo acompañó por el acceso Lebensohn, la avenida 36 y la calle 9 hasta el Palacio Municipal.

"Colo" Barco llega a la ciudad en la camioneta de Defensa Civil.

A su paso, a bordo de la camioneta de Defensa Civil comunal, el deportista recibió la ovación de gran cantidad de familias que salieron a su encuentro.

Reconocimiento y homenajes

Barco fue homenajeado en el Salón Blanco municipal, donde se destacó la trayectoria y el sentido de pertenencia del futbolista. En primer lugar, el intendente Ramiro Egüen entregó a Valentín el decreto oficial que lo declaró Personalidad Destacada en el Deporte del Partido de 25 de Mayo, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Concejo Deliberante.

También, como parte de los agasajos institucionales, el reconocido artista local Luciano Bontempo le hizo entrega al “Colo” de una caricatura personalizada realizada especialmente para la ocasión que reflejó el afecto de todo el pueblo.

Uno de los momentos más y conmovedores de la tarde ocurrió cuando las autoridades propiciaron el reencuentro sorpresivo de Valentín con su abuela, oriunda de la localidad de Agustín Mosconi, a quien no veía desde hacía siete años, con un abrazo que quebró todo protocolo.

Las voces del recibimiento

Al tomar la palabra, el intendente Ramiro Egüen remarcó el valor humano del jugador y su arraigo con el distrito: “Queremos agradecerte, Colo, por haber venido a tu pueblo natal junto a tu familia, que te acompaña a todos lados, que es tu principal hinchada, pero acá tenías todo un pueblo esperándote”.

Valentín Barco con el intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen.

Valentín Barco con el intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen.

Y agregó: “Hace varias horas que te están esperando y bueno, creo que no podemos extendernos mucho más afuera de muchísima gente más que te está esperando, que te quiere saludar. Por eso estamos verdaderamente orgullosos de que seas veinticinqueño, de que hayas venido hasta acá con humildad, que puedas saludar a toda tu gente”.

Personalidad destacada

Por su parte, Valentín Barco compartió un mensaje cercano y de superación: “Es una alegría muy grande y un orgullo gigante porque yo nací acá, hice toda mi escuela primaria y jugué al fútbol acá. Que ahora me reciba todo el pueblo así es increíble. Venimos de abajo, somos una familia muy humilde y siempre la peleamos a muerte”.

Además, afirmó que la Selección “es lo máximo para un futbolista y jugar un Mundial, más aún. A los chicos les digo que luchen y se esfuercen por sus sueños: vengo de una familia con muy pocos recursos y todo lo estoy logrando a tan corta edad. Que nada les parezca imposible”.

Barco en el balcón del palacio municipal de 25 de Mayo.

Barco en el balcón del palacio municipal de 25 de Mayo.

Para el cierre de la jornada, las autoridades y el jugador salieron al balcón del Palacio Municipal para retribuir el calor de la multitud reunida en la plaza principal, y luego el propio Barco bajó hasta la calle para recibir todo el cariño de la gente.

Fuente: Agencia DIB

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