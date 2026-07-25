La vida y obra de Borges llegan al cine en un documental de más de cinco horas de duración

La figura de Jorge Luis Borges, uno de los escritores más influyentes de la literatura universal, es el eje de un ambicioso documental de más de cinco horas de duración, dirigido por Mariano Llinás, que repasa su vida, su obra y el legado que continúa ejerciendo a cuatro décadas de su muerte.
La presentación será en la 83ª edición de la Mostra Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre. El largometraje tendrá su estreno mundial fuera de competencia en el segmento No Ficción.
Un recorrido exhaustivo
La cinta “Biografía de Jorge Luis Borges” propone un recorrido exhaustivo por la trayectoria del autor de “Ficciones” y “El Aleph”, desde su infancia en Buenos Aires y sus primeros pasos en la literatura hasta su consagración internacional, a través de material de archivo, entrevistas, registros audiovisuales y el análisis de especialistas en su obra.
El documental busca ofrecer una mirada integral sobre Borges y aborda tanto su producción literaria como sus intereses filosóficos, su relación con el lenguaje, el tiempo, los laberintos y otros temas que marcaron su universo creativo.
También reconstruye episodios clave de su vida personal y pública, así como el impacto que tuvo en generaciones de escritores y lectores de todo el mundo.
“Un guerrero oculto”
De acuerdo a un comunicado, la película es también “un intento de descifrar una vida muy peculiar: la de alguien que vivió como un guerrero oculto, clandestino, cuya causa era la literatura, la literatura concebida como un reino y como un paisaje (…) Si los espías de la Guerra Fría luchaban desde sus escritorios o desde una casa deshabitada para defender su mitad del mundo, Borges se esforzó desde una biblioteca por elevar y ampliar los territorios de su propia tribu: la gente para la que la parte más importante del universo son los libros, las tramas y las palabras”.
El proyecto nació como un encargo del Institute for Studies on Latin American Art, una fundación con sede en Nueva York que posee un vasto archivo histórico y de manuscritos originales de Borges.
Protagonistas
Con producción de El Pampero Cine y guion de Mariano Llinás, sus protagonistas son Ernesto Montequín, Nicolás Helft, Laura Paredes, Milva Leonardi y Pablo Dacal.
Con una duración superior a las cinco horas, la película se perfila como uno de los trabajos audiovisuales más completos dedicados al escritor argentino y se suma a las actividades que recuerdan los 40 años de su fallecimiento, ocurrido el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza.
Recorrido
Mariano Llinás, por su parte, es conocido a nivel internacional sobre todo por "La Flor" (2018), que, sin contar proyectos experimentales o meros ejercicios cinematográficos, es la película más larga de la historia del cine (casi 14 horas). Anteriormente, "Balnearios" (2002) e "Historias extraordinarias" (2008) también tuvieron una importante presencia en festivales. En 2003, fundó junto a Alejo Moguillansky, Agustín Mendilaharzu y Laura Citarella el grupo El Pampero Cine, un colectivo que viene obteniendo un creciente reconocimiento en el exterior con films como "Trenque Lauquen" (2022), de Citarella, y "Pin de fartie" (2025), de Moguillansky. De hecho, El Pampero tendrá otro título en Venecia: "El fantasma", de Ignacio Masllorens y David Lamelas, en la sección paralela Giornate degli Autori.
Fuente: Agencia DIB