La vida y obra de Borges llegan al cine en un documental de más de cinco horas de duración

La figura de Jorge Luis Borges , uno de los escritores más influyentes de la literatura universal, es el eje de un ambicioso documental de más de cinco horas de duración , dirigido por Mariano Llinás , que repasa su vida, su obra y el legado que continúa ejerciendo a cuatro décadas de su muerte.

La presentación será en la 83ª edición de la Mostra Internacional de Cine de Venecia , que se celebrará del 2 al 12 de septiembre . El largometraje tendrá su estreno mundial fuera de competencia en el segmento No Ficción .

La cinta “Biografía de Jorge Luis Borges” propone un recorrido exhaustivo por la trayectoria del autor de “Ficciones” y “El Aleph” , desde su infancia en Buenos Aires y sus primeros pasos en la literatura hasta su consagración internacional, a través de material de archivo, entrevistas, registros audiovisuales y el análisis de especialistas en su obra.

El documental busca ofrecer una mirada integral sobre Borges y aborda tanto su producción literaria como sus intereses filosóficos, su relación con el lenguaje, el tiempo, los laberintos y otros temas que marcaron su universo creativo.

También reconstruye episodios clave de su vida personal y pública, así como el impacto que tuvo en generaciones de escritores y lectores de todo el mundo.

“Un guerrero oculto”

De acuerdo a un comunicado, la película es también “un intento de descifrar una vida muy peculiar: la de alguien que vivió como un guerrero oculto, clandestino, cuya causa era la literatura, la literatura concebida como un reino y como un paisaje (…) Si los espías de la Guerra Fría luchaban desde sus escritorios o desde una casa deshabitada para defender su mitad del mundo, Borges se esforzó desde una biblioteca por elevar y ampliar los territorios de su propia tribu: la gente para la que la parte más importante del universo son los libros, las tramas y las palabras”.

El proyecto nació como un encargo del Institute for Studies on Latin American Art, una fundación con sede en Nueva York que posee un vasto archivo histórico y de manuscritos originales de Borges.

Protagonistas

Con producción de El Pampero Cine y guion de Mariano Llinás, sus protagonistas son Ernesto Montequín, Nicolás Helft, Laura Paredes, Milva Leonardi y Pablo Dacal.

Con una duración superior a las cinco horas, la película se perfila como uno de los trabajos audiovisuales más completos dedicados al escritor argentino y se suma a las actividades que recuerdan los 40 años de su fallecimiento, ocurrido el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza.

Recorrido

Mariano Llinás, por su parte, es conocido a nivel internacional sobre todo por "La Flor" (2018), que, sin contar proyectos experimentales o meros ejercicios cinematográficos, es la película más larga de la historia del cine (casi 14 horas). Anteriormente, "Balnearios" (2002) e "Historias extraordinarias" (2008) también tuvieron una importante presencia en festivales. En 2003, fundó junto a Alejo Moguillansky, Agustín Mendilaharzu y Laura Citarella el grupo El Pampero Cine, un colectivo que viene obteniendo un creciente reconocimiento en el exterior con films como "Trenque Lauquen" (2022), de Citarella, y "Pin de fartie" (2025), de Moguillansky. De hecho, El Pampero tendrá otro título en Venecia: "El fantasma", de Ignacio Masllorens y David Lamelas, en la sección paralela Giornate degli Autori.

Fuente: Agencia DIB