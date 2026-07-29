Estrenos: en salas, "Spider-Man ataca de nuevo"; en plataformas, Oreiro y "Alien"

Luján se prepara para la poda anual del Parque San Martín y el reparto de esquejes de más de 500 rosales

Estrenos con la invasión de detectives -con y sin placa- a cines y plataformas

Dirigida por Destin Daniel Cretton, con Tom Holland y Zendaya, inicia una nueva etapa para Peter Parker tras los acontecimientos de "Spider-Man: No Way Home" . Obligado a reconstruir su vida desde el anonimato, deberá afrontar una amenaza inédita mientras intenta encontrar un nuevo equilibrio entre su identidad personal y su responsabilidad como superhéroe.

Con un enfoque más íntimo sin renunciar al espectáculo, la cuarta entrega de la saga busca recuperar el espíritu clásico del personaje y abrir un nuevo capítulo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

"Los domingos"

(España-Francia/2025)

Alauda Ruiz de Azúa dirige esta coproducción polémica acerca de una adolescente brillante que, cuando todos esperan que inicie la universidad, sorprende a su familia al anunciar que quiere ingresar a un convento de clausura.

En su película ganadora del Goya, lejos de juzgar a sus personajes, la directora vuelve a explorar con sensibilidad los vínculos familiares y los conflictos íntimos, en un drama de gran sutileza y de final abierto que invita a la reflexión. La conclusión queda a cargo del espectador.

Extraordinarios trabajos de Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés y el argentino Juan Minujín.

En síntesis: Sensible, profunda, conmovedora.

"La tierra explota, el tiempo se acaba"

(Argentina/2026)

Dirigido por Juan Pablo Lepore, el documental expone los efectos sociales y ambientales del extractivismo en la Argentina. Más que buscar equilibrio entre posturas, apuesta a la denuncia y al compromiso político, con testimonios de fuerte impacto y una realización sobria y eficaz.

En síntesis: Comprometido, contundente, necesario.

Estrenos en plataformas

"Alien: Earth"

(EE.UU./2025). Serie. Temp. 1 - 8 episodios. Disney+.

Creada por Noah Hawley, con Sydney Chandler y Timothy Olyphant, propone el primer gran desembarco de la saga Alien en la Tierra. El hallazgo de una nave siniestrada y de una amenaza desconocida desencadena una carrera contrarreloj donde la supervivencia humana vuelve a quedar en juego.

Sin renunciar al clima de tensión que hizo célebre a la franquicia, la serie amplía su universo con una mirada más política y contemporánea. Suspenso, horror y ciencia ficción se integran en una propuesta que busca abrir una nueva etapa para la saga.

En síntesis: Opresiva, inquietante, ambiciosa.

"Nada entre los dos"

(Argentina-Uruguay/2026)

Dirigida por Juan Taratuto, con Natalia Oreiro y Gael García Bernal, la historia acompaña el encuentro de dos ejecutivos que, en medio de una crisis empresarial, descubren una inesperada conexión que los obliga a replantear sus vidas y sus decisiones afectivas.

Con un tono adulto y contenido, Taratuto se aparta de la comedia romántica convencional para construir un relato sobre los vínculos, las oportunidades y el deseo de cambiar cuando todo parece definido.

En síntesis: Madura, sensible, reflexiva.

"The Copenhagen Test"

(EE.UU./2025) Serie Temp. 1 - 8 episodios. Flow

Creada por Thomas Brandon, esta serie de espionaje y ciencia ficción sigue a Alexander Hale, un analista interpretado por Simu Liu, junto a Melissa Barrera, cuando descubre que sus sentidos han sido hackeados y ya no sabe qué es real.

Con una premisa tan inquietante como original, combina acción, paranoia y dilemas morales en un thriller de ritmo sostenido. Aunque por momentos resulta enigmática, mantiene el interés hasta el final.

En síntesis: Hipnótica, intrigante, ambiciosa.

"Los creyentes"

(España/2026). Netflix

Dirigida por Roger Gual, con José Coronado y Stéphanie Magnin, sigue a una mujer que regresa junto a su padre tras una tragedia familiar y descubre que su obsesión con las teorías conspirativas puede ocultar algo más inquietante. Un thriller que explora el límite entre la paranoia y la verdad. Aunque desarrolla una trama propia, recuerda al caso criminal argentino protagonizado por María Marta García Belsunce.

Con un clima de creciente tensión y un relato que privilegia el suspenso psicológico, construye una intriga eficaz sobre la manipulación, la desinformación y los vínculos familiares, sostenida por un sólido trabajo de Coronado.

En síntesis: Inquietante, absorbente, conspirativa.

"Soy Luna: Volver a rodar"

(Argentina-México/2026). Serie. Temp. 4 - 8 episodios. Disney+.

Dirigida por el argentino Martín Sabán, con los mexicanos Karol Sevilla y Michael Ronda, reúne nuevamente a Luna y sus amigos varios años después del desenlace de la exitosa serie. El reencuentro los enfrenta a nuevos desafíos personales y profesionales, mientras la música, el patinaje y los vínculos afectivos vuelven a ser el eje del relato.

Con un tono más maduro, pero fiel al espíritu que convirtió a la producción en un éxito internacional, esta nueva etapa combina romance, humor y crecimiento personal para conquistar tanto a los seguidores de siempre como a una nueva generación.

En síntesis: Nostálgica, musical, emotiva.

El tema de la semana

Del cine a la serie, un fenómeno que se proyecta

La primera "Star Wars"

El estreno de "Alien: Earth" (ver Estrenos en plataformas) sirve para comprobar que Hollywood ha cambiando las reglas del juego. Durante décadas, el recorrido natural era exactamente el inverso: una serie de televisión de enorme éxito terminaba dando el salto a la pantalla grande. Así ocurrió con "Misión: Imposible", "Los locos Addams", "Los Ángeles de Charlie", "El fugitivo" o "Star Trek". El cine representaba la consagración definitiva.

Hoy sucede lo contrario. Son las grandes franquicias nacidas en las salas las que encuentran una segunda vida en las plataformas. Los estudios descubrieron que un universo exitoso puede expandirse casi indefinidamente mediante precuelas, spin-offs, historias paralelas o nuevas aventuras protagonizadas por personajes secundarios.

Con el desembarco de "Alien: Earth", vale la pena recorrer algunas de las sagas cinematográficas que dieron ese salto.

"Alien"

La película "Alien" (1979), de Ridley Scott, dio origen a una de las sagas de ciencia ficción más duraderas del cine, previas a la serie que llega esta semana (ver En Plataformas). Sus continuaciones cinematográficas fueron "Alien²: El regreso" (1986), de James Cameron; Alien³ (1992), de David Fincher; "Alien: La resurrección" (1997), de Jean-Pierre Jeunet; las precuelas "Prometeo" (2012), de Scott, y "Alien: Covenant" (2017), también de Scott; a las que se sumó "Alien: Romulus" (2024), de Fede Álvarez. Todas pueden verse actualmente en Disney+.

"Star Wars"

La creación de George Lucas encontró en las plataformas el escenario ideal para multiplicar sus historias. A la saga original protagonizada por Mark Hamill y Harrison Ford se sumaron "The Mandalorian" (2019), con Pedro Pascal y Carl Weathers (Disney+, 3 Temp., 24 episodios.); "Andor" (Disney+, 2 Temp., 24 episodios.); y "Ahsoka" (Ahsoka, 2023), con Rosario Dawson y Natasha Liu Bordizzo (Disney+, 1 Temp.- 8 episodios., con una segunda en producción). Ninguna reemplaza a las películas: todas enriquecen un mismo universo.

"Duna"

La extraordinaria adaptación de Denis Villeneuve, protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya, abrió la puerta a una nueva expansión con "Duna: La profecía" (2024). Interpretada por Emily Watson y Olivia Williams, disponible en Max, tiene una temporada de seis episodios y transcurre diez mil años antes de los acontecimientos de las películas para narrar el nacimiento de la poderosa hermandad Bene Gesserit.

"El Señor de los Anillos"

Tras el éxito mundial de la trilogía dirigida por Peter Jackson, con Elijah Wood e Ian McKellen, el universo de Tolkien continuó con "El Señor de los Anillos: Los anillos de poder" (2022), protagonizada por Morfydd Clark y Charlie Vickers. Disponible en Prime Video, suma dos temporadas y 16 episodios, ambientados miles de años antes de la Comunidad del Anillo, para contar el origen de Sauron y la forja de los anillos.

"Harry Potter"

Las ocho películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint (todas en Max o Prime Video) darán paso a una nueva adaptación televisiva de gran escala. "Harry Potter" (con estreno previsto para el 25 de diciembre de 2026) estará protagonizada por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout. Llegará a HBO Max con una primera temporada de 8 episodios, dedicada íntegramente a Harry Potter y la piedra filosofal. El proyecto prevé adaptar los siete libros en siete temporadas, convirtiendo una de las franquicias cinematográficas más exitosas de la historia en una serie concebida para desarrollarse durante una década.

Fidelizar al público

Este fenómeno revela una transformación profunda del negocio audiovisual. Una película dura poco más de dos horas; una serie puede acompañar al espectador durante semanas, alimentar la conversación en redes sociales y mantener vigente una marca durante años. Las plataformas ya no buscan únicamente grandes estrenos: necesitan universos narrativos capaces de fidelizar al público.

Quizás esa sea la gran diferencia entre el Hollywood de ayer y el de hoy. Antes, las series soñaban con convertirse en películas. Ahora son las películas las que buscan prolongar su existencia en forma de series. Las franquicias dejaron de ser simples sagas para transformarse en universos en permanente expansión. Y "Alien: Earth", más que uno de los grandes estrenos de la temporada, es la confirmación de que el cine ya no termina cuando aparecen los títulos del final.

Fuente: Agencia DIB