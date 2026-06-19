El Mundial de las estrellas: todos brillaron, menos Cristiano Ronaldo

Los grandes equipos suelen tener notables figuras. Y en la marquesina del Mundial , que ya empezó a transitar su segunda semana, casi todos mostraron lo que se esperaba: talento y goles, el sello distintivo de los cracks.

En el medio del despliegue físico y la velocidad, al margen del nivel colectivo, Lionel Messi , Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane f ueron mágicos y contundentes. Cumplieron con las expectativas, en definitiva, que proponían desde el póster. Solo hubo una estrella que no brilló y generó una gran decepción en la primera fecha. De Cristiano Ronaldo se trata.

Portugal llegó a Estados Unidos como uno de los candidatos. No sólo por el astro de 41 años, el máximo top scorer en vigencia con 973 goles a lo largo de su fantástica carrera. El seleccionado que dirige el español Roberto Martínez cuenta con tres campeones de la Champions League: Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha. También, con Joao Cancelo (Barcelona), Bernardo Silva (ex Manchester City, transferido al Real Madrid), Bruno Fernandes (Manchester United) y Pedro Neto (Chelsea), por citar algunos nombres pesados. Campeón de la Euro 2016, Cristiano Ronaldo sabe que se subió al último tren para alcanzar la gloria en la Copa del Mundo. Difícilmente pueda jugar en 2030, muy a pesar de su extraordinaria condición física.

Todos brillaron

Messi exhibió toda su vigencia el martes ante Argelia con un hat-trick inolvidable. Mbappé aplicó un doblete ante Senegal y el segundo grito del francés ya está en entre las mejores definiciones del certamen. El noruego Haaland anotó dos goles contra Irak con la estela de la contundencia que ostenta en la Premier League. Kane se metió en “El Club de los 10” con dos impactos ante Croacia y alcanzó a su compatriota Gary Lineker que también había marcado una decena de goles en los Mundiales. CR7, en cambio, terminó la primera fecha en un montón de nada.

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Venía con presión el ariete lusitano porque jugó después de todos esos monstruos de la pelota. Y cuando Joao Neves abrió el marcador a los 5 minutos del primer tiempo con un gol de cabeza, el camino parecía allanado para Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el funcionamiento del equipo no ayudó y el atacante del Al Nassr de Arabia Saudita que se corporizó en leyenda con la camiseta del Real Madrid no tuvo situaciones claras. Apenas tres intentos que resolvió mal. Y el empate ante Congo, finalmente, lo puso en el centro de la tormenta.

Las críticas

Los medios portugueses fueron lapidarios. “Así no se puede”, publicó A Bola, el diario deportivo por excelencia del país europeo. Lo acompañó con una imagen de la figura lamentándose con la mano derecha sobre su ojo. “Balón afuera”, consignó O Jogo. Y agregó en su bajada que "CR7 y compañía" tuvieron una actuación "decepcionante". También se viralizó un video del delantero cuestionando a la defensa por el gol de cabeza que hizo Yoane Wissa, atacante del Newcastle. El reclamo provocó una discusión subida de tono con el arquero Diogo Costa. La hermana del crack, en tanto, encendió la polémica a través de su cuenta de Instagram. “Mágicamente desaprendieron a recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el mediocampo iba para atrás. Está siendo extraña esta Copa, Muy extraña", consignó Katia Aveirio. Y le dio like a una publicación que le apuntaba a Bruno Fernandes, con quien Cristiano Ronaldo tuvo diferencias en el vestuario de Manchester United.

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Hace 10 partidos que CR7 no convierte (entre Mundiales y Euro) y sus compañeros lo asisten. Hay un inocultable quiebre en el grupo y lo manifestó abiertamente Joao Neves. "Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás", disparó. Y generó reacciones de los hinchas en las redes sociales.

Animal competitivo, CR7 se convirtió en un futbolista legendario -parche que le dio la FIFA para su camiseta- por alcanzar los seis Mundiales, al igual que Messi, su némesis. Aunque la relación con el mago rosarino es cordial, durante décadas compitieron por el liderazgo en la Liga de España, donde el duelo entre Real Madrid y Barcelona fue mucho más que un clásico. Ambos ganaron torneos locales, internacionales con sus equipos y sus selecciones, pero 'Leo' alzó la copa dorada. También Mbappé, más joven que ellos a los 27 años y con dos Copas del Mundo -mínimamente- por delante.

"No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber terminado. Cabeza levantada y foco en el próximo juego", dijo Cristiano Ronaldo en su cuenta de X e Instagram. Ya había advertido en la zona mixta, post partido, que “así es el fútbol. Portugal pudo haber ganado, pero también pudo haber perdido".

Lejos del ruido, el crack fue optimista. Tiene revancha el martes ante Uzbekistán, el rival más débil de la fase de grupos. Corazón, coraje y goles, por más que haya críticas y su nivel esté a gran distancia del esplendor, le sobran.

Fuente: Agencia DIB