Martín García, el Pueblo Turístico con más de 500 años de historia y naturaleza

Hace 510 años, Martín García -el encargado de la despensa de la flota de Juan Díaz de Solís- fue el primer español en permanecer en la isla que hoy lleva su nombre. Pero él no lo supo porque en realidad... murió a bordo y lo enterraron allí, en la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay y de la Plata .

De la A a la Z, los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires

Con una superficie de 200 hectáreas -en constante ascenso por la sedimentación fluvial- , una altura de 27 metros sobre el nivel del mar y poco menos de 200 habitantes, Martín García es uno de los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires. En línea recta está a 86 kilómetros de La Plata. Curiosamente, la ciudad uruguaya de Carmelo se encuentra a 12 kilómetros.

El nombre "Argirópolis" se refiere a un proyecto utópico concebido por Domingo Faustino Sarmiento en su libro de 1850, "Argirópolis o la capital de los estados confederados del Río de la Plata", quien soñaba con una unión regional, 135 años antes de la creación del Mercosur.

En esta obra, Sarmiento propone la creación de una nueva capital para una confederación de los países de la cuenca del Río de la Plata, que incluiría a Argentina, Uruguay y Paraguay. La ubicación elegida para esta ciudad ideal, a la que llamó Argiropolis (Ciudad del Plata), era la Isla Martín García.

ISLA MARTIN GARCIA museo rs

Igualmente a lo largo de los años, Martín García fue testigo de numerosos hechos históricos, como la utilización de su cárcel para confinar figuras políticas como Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear y Juan Domingo Perón.

En su época de mayor esplendor, alrededor de la década de 1950 (cuando el penal y la base militar estaban en plena actividad), la isla llegó a albergar a casi 4.700 habitantes. Hoy, en el pueblo turístico la mayoría de sus 200 residentes están vinculados a la administración de la reserva natural, la escuela local, la unidad sanitaria o prestan servicios turísticos y gastronómicos.

Aérea García Martín rs

La única frontera seca entre Argentina y Uruguay

Entre las islas Martín García y la uruguaya Timoteo Domínguez hay un pequeño tramo que las une debido a la sedimentación natural en la década del 1980. Este límite -la única frontera terrestre entre los dos países- fue demarcado oficialmente mediante un acuerdo en 1988.

aérea de Martín García rs

La isla Timoteo Domínguez -se llama así en memoria de militar uruguayo que se desempeñó como comandante interino de la Isla Martín García en 1852- no cuenta con población permanente y tiene una superficie de 200 hectáreas.

Martín García al natural

Martín García 1

En 1974, Martín García fue declarada Reserva Natural y Refugio de Vida Silvestre de la provincia de Buenos Aires. Es un auténtico refugio de biodiversidad, con juncales, matorrales ribereños, bosques ribereños, selvas, espinales, pastizales, pajonales, céspedes ribereños y arenales. La flora reúne más de 800 especies vegetales, entre las que se destacan el coronillo, ceibo, espinillo, tala, higuerón, sombra de toro, curupí y anacahuita.

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En cuanto a la fauna, la isla alberga una gran variedad de reptiles como el lagarto overo (Salvator merianae), considerado el referente de la fauna nativa, y otros animales como el coipo, carpincho, zorro del monte y ciervo de los pantanos. Además, es hogar de más de 250 especies de aves, lo que representa un cuarto de las especies aviares del país, incluyendo garzas, patos, caracoleros, pollonas de agua, federales, verdones y varias especies de picaflor. La mariposa Bandera Argentina (Morpho epistrophus argentinus) es una de las joyas del territorio.

La riqueza de la flora y fauna de la isla se debe en parte a su ubicación en el medio del Río de la Plata, que permite la llegada de semillas y especies transportadas por el agua.

Conociendo a Martín García

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La isla conserva estructuras históricas, lo que la convierte en un sitio de gran interés tanto natural como cultural. Entre los testimonios del pasado están las ruinas del Antiguo Penal, el Teatro Urquiza, el Faro, el Museo Histórico y, por supuesto, la Antigua Panadería, famosa por su pan dulce artesanal hecho en horno de leña.

Los senderos naturales permiten la observación de fauna y flora en su hábitat natural, con la posibilidad de encontrar tortugas acuáticas, carpinchos y, en temporada, lagartos overos.

cementerio Martín García rs

La ausencia de vehículos y sonidos urbanos -¡sí, no hay autos en Martín García!- permite una experiencia tranquila y relajante, ideal para quienes buscan desconectar y disfrutar de la naturaleza. La poca contaminación lumínica de la isla ofrece una vista espectacular de la luna y las estrellas por la noche.

Cómo llegar a Martín García

Martín García 5 Amanecer en Martín García. (foto @ambienteprovincia)

La forma más común es tomar un ferry desde la Estación Fluvial de Tigre. El viaje en ferry suele durar unas 2-3 horas. Asimismo hay opciones de excursiones de un día completo que incluyen el pasaje en barco, visitas guiadas en la isla y almuerzo. Algunas compañías de turismo también ofrecen salidas desde Puerto Madero.

Fuente: Agencia DIB