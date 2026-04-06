lunes 06 de abril de 2026
6 de abril de 2026 - 15:02

Llega la "JAM de Videojuegos por la Memoria": cómo participar de esta experiencia única

La JAM tendrá una modalidad híbrida. Tras el encuentro presencial de apertura en la ciudad de La Plata, el desarrollo de los videojuegos se realizará de forma virtual del 16 al 22 de abril.

Por Agencia DIB
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Esta iniciativa busca explorar, a través del diseño de videojuegos y la creatividad lúdica, distintas miradas, lecturas y ficciones posibles sobre la última dictadura cívico-militar. El objetivo no es establecer un "relato oficial", sino abrir un espacio de experimentación e imaginación colectiva.

La propuesta está abierta a personas con cualquier nivel de experiencia, fomentando el aprendizaje colaborativo. Los equipos contarán con la guía de mentores especializados para acompañar el proceso de producción. La participación es gratuita con inscripción previa mediante el siguiente link: JAM_POR_LA_MEMORIA

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El evento comenzará el jueves 16 de abril a las 16.30 con una jornada presencial en el Espacio Memoria Ex Comisaría 5ta, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, ubicado en Diagonal 74 N°2873, La Plata. Allí se realizará una visita guiada por el lugar, brindando un contexto histórico y sensorial para orientar los desarrollos que se llevarán a cabo durante la semana.

La JAM tendrá una modalidad híbrida. Tras el encuentro presencial de apertura, el desarrollo de los videojuegos se realizará de forma virtual del 16 al 22 de abril. En tanto, el cierre será también virtual y contará con la presentación en común de los prototipos y desarrollos alcanzados, compartiendo los resultados de esta experiencia de construcción de memoria a través de nuevos lenguajes.

Fuente: Agencia DIB

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