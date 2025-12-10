Estrenos con cine argentino, series españolas y un Santa Claus violento

"Noche de paz, noche de horror", uno de los estrenos de la semana.

La producción, dirigida por Rian Johnson, tercera entrega de la saga, vuelve a poner en el centro a Benoit Blanc, otra vez interpretado por Daniel Craig , esta vez inmerso en un rompecabezas más oscuro, más torcido y sostenido por un elenco que juega con la tensión y el humor a cada paso.

La historia despliega un laberinto de sospechas en el que cada gesto es una pista y cada personaje -desde las figuras más ruidosas hasta las que parecen inofensivas- oculta una capa más de intriga. Johnson afina el tono, retuerce la lógica del policial clásico y convierte cada giro en una invitación al desconcierto divertido que define la propuesta.

Embed - Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out | Avance oficial | Netflix

"Man vs. Baby"

(Gran Bretaña/2025) 11/12 Netflix

Basada en las experiencias y el humor filoso de Matt Coyne, la serie convierte la paternidad primeriza en una comedia de supervivencia donde cada escena es una mezcla de caos, ternura y desconcierto absoluto.

La historia sigue a un padre que intenta mantener la cordura mientras descubre que nada —ni los consejos de otros, ni los tutoriales, ni la teoría— se compara con la vida real junto a un recién nacido; y en ese descontrol afectuoso encuentra sus momentos más brillantes.

El relato avanza entre desastres cotidianos y observaciones punzantes, siempre con un guiño irónico que sostiene el ritmo. Con Rowan Atkinson -Mr Bean- como protagonista.

En síntesis: Directa, caótica, entrañable.

Embed - HOMBRE VS. BEBÉ Trailer SUBTITULADO / Man Vs Baby Trailer [HD] Netflix

"Ciudad de sombras"

(España/2025) Miniserie Netflix 12/12

Dirigida por Jorge Torregrossa la miniserie en seis episodios arrastra al espectador a las calles y rincones de Barcelona, donde un hallazgo aterrador -un cuerpo calcinado- en la fachada de La Pedrera-Casa Milà, construcción diseñada por Gaudí, desata una investigación policial de alto voltaje.

El foco recae en el inspector Milo Malart, interpretado por Isak Férriz, un policía recién reincorporado tras haber sido suspendido, y su compañera, la subinspectora Rebeca Garrido, encarnada por Verónica Echegui, quienes deberán descifrar un crimen que desvela las sombras de una ciudad tan bella como engañosa.

La serie usa a la ciudad catalana no solo como escenario, sino como personaje: calles, edificios y atmósfera se vuelven parte de la investigación, con un ritmo que mezcla suspenso, tensión emocional y un aire urbano ominoso.

En síntesis: Misterio, arquitectura, tensión.

Embed - Ciudad de sombras | Tráiler oficial | Netflix España

"Percy Jackson and the Olympians"

Temp. 2 Disney+ 10/12

Regresa en su segunda temporada bajo la conducción creativa de Jonathan E. Steinberg y Dan Shotz, profundizando el camino de Percy mientras se adentra en un mundo mitológico cada vez más vasto y peligroso. Walker Scobell, como Percy, enfrenta desafíos que superan la aventura juvenil para instalarse en un terreno donde la lealtad, el destino y los dioses interfieren en cada decisión; junto a Leah Sava Jeffries como Annabeth y Aryan Simhadri como Grover, la nueva etapa de la saga crece en escala, tensión y emotividad. La temporada retoma el pulso épico de las novelas de Rick Riordan y lo combina con un sentido de riesgo mayor, ampliando escenarios, criaturas y conflictos que empujan al trío hacia una madurez forzada por el caos divino que los rodea.

En síntesis: Épica, juvenil, expansiva.

Embed - PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS Temporada 2 Trailer SUBTITULADO [HD] Percy Jackson y los Dioses T2

"Weiss & Morales"

(España/2025) Flow. En cartel

De la mano de Oriol Ferrer y Lucía Estévez, sigue a dos sargentos de procedencias muy distintas que deben colaborar en la investigación de delitos dentro de una comunidad de expatriados alemanes en las Islas Canarias.

Cada episodio desarrolla un caso cerrado, apoyado en la singular geografía de Gran Canaria y La Gomera, que aporta textura y ritmo al relato policial. La serie apuesta por un tono menos áspero que otras del palo: privilegia la observación, el contraste cultural y la solidez narrativa antes que el impacto fácil. y esa mesura, lejos de restar, define su identidad y le permite plasmar un policial clásico con una personalidad propia.

En síntesis: Sobria, clara, funcional.

Embed - Weiss & Morales trailer

Estrenos en cine

"Bugonia"

(Irlanda, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur/2025)

El provocador Yorgos Lanthimos presenta la remake de “Save The Green Planet”, sci-fi de culto del surcoreano Jang Joon-hwan, que en esta versión aborda la historia de dos jóvenes primos que, atrapados en teorías conspiranoicas, secuestran a Michelle Fuller, brillantemente encarnada por Emma Stone, una poderosa CEO de una corpo farmacéutica, convencidos de que es en realidad una alienígena decidida a destruir la Tierra.

Lo que comienza como un rapto se convierte en un experimento psicológico y moral extremo: paranoia, angustia, violencia y delirios se mezclan mientras la víctima es despojada de su identidad, su humanidad y su fe en la razón. Pero: y si nada es lo que parece? El título de la película es clave: significa, en griego “el surgimiento de vida -las abejas- a partir de la muerte -el toro-”. Este relato perfecto despliega un estilo deliberadamente perturbador, con una tensión creciente que confronta al espectador con preguntas inquietantes sobre poder, la conspiración, la verdad y la mentira, y cómo las apariencias engañan. Quizás un renacimiento tras la putrefacción.

El cineasta griego demuestra una vez más su gusto por lo grotesco y lo subversivo, aunque esta vez apuesta por un humor negro aún más crudo en medio de un ámbito de ficción fantástica con violencia más explícita, manteniendo su estilo distintivo pero escalándolo hacia un horror psicológico más directo. Y ese final con el tema musical “¿Dónde se han ido todas las flores?”, de Pete Seeger, es fuera de serie.

En síntesis: Asfixiante, subversiva, angustiante y perfecta.

Embed - BUGONIA | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

"3000 km. en bicicleta"

(Argentina/2025)

Iñaki Mazza es un campeón olímpico de BMX que se retira a sus veinte años en crisis con el mundo del deporte y consigo mismo. Pero cuando su compañera Abyss empieza a enviarle mensajes de amor en forma de poemas desde su lugar de rehabilitación en el fin del mundo, decide subirse de nuevo a su bicicleta y atravesar la Patagonia argentina para reencontrarse con ella, en un viaje que también es una búsqueda sobre su propia identidad.

En síntesis: Aventura, búsqueda, identidad.

Embed - 3000 KM EN BICICLETA, una pelícua de Iván Vescovo | Tráiler oficial - Estreno 2025

"Tres tiempos"

(Argentina/2025)

Clara vuelve a su pueblo natal para acompañar a su padre en sus últimos días y ese regreso activa tres capas de su propia historia: la infancia marcada por sueños de escape, la juventud atravesada por un conflicto que la obligó a irse y el presente donde el pasado vuelve con una fuerza inesperada. A medida que recorre esos fragmentos, Clara enfrenta un secreto que la comunidad prefirió callar durante años y que ahora exige una respuesta.

La película, dirigida por Sofía Landívar y con Erica Rivas y Lautaro Rodríguez en los papeles centrales, propone un viaje emocional donde cada tiempo ilumina al otro y obliga a la protagonista a decidir qué piezas de su vida quiere recuperar y cuáles debe dejar atrás.

En síntesis: Memoria, tránsito, revelación.

Embed - Trailer de "Tres tiempos" ópera prima de Marlene Grinberg

"Desbarrancada"

(Argentina/2025)

Dirigida por María Eugenia Falcón y protagonizada por Malena Sánchez y Diego Velázquez, transcurre en la Argentina de 1977, donde Gina vive atrapada en un matrimonio con un empresario ligado a sectores del poder militar. Mientras intenta quedar embarazada, la atracción por el joven cuidador de caballos le abre una vía de escape cargada de riesgo y deseo.

La desaparición de una amiga la empuja a buscar ayuda en un capitán del ejército, pero ese gesto la sumerge en una trampa donde el miedo, la obediencia y la necesidad de sobrevivir se confunden. En medio de una maquinaria opresiva, Gina deberá decidir si acepta las reglas impuestas o si se atreve a desafiar el juego para recuperar su libertad. Una historia tensa, emocional y atrapante.

En síntesis: Deseo, peligro, liberación.

Embed - Desbarrancada - Trailer

"Noche de paz, noche de horror"

(“Silent Night, Deadly Night”, EE.UU./2025)

Dirigida por Mike P. Nelson y con Rohan Campbell y Ruby Modine, retoma el clásico slasher navideño desde una mirada más áspera: Billy, marcado por el asesinato de sus padres a manos de un hombre vestido de Santa Claus, crece prisionero de ese recuerdo y convierte la iconografía festiva en el signo de su propia condena. Ya adulto, vuelve sobre ese trauma y lo transforma en una violencia desbordada, mientras la película juega con el contraste entre la ilusión navideña y una oscuridad que avanza sin pausa.

Desde la crítica, el film funciona mejor cuando desnuda la fragilidad del mito navideño y su reverso siniestro: allí la propuesta adquiere un brillo inquietante, casi poético, como si la nieve, las luces y los villancicos revelaran un mundo que siempre tuvo una sombra bajo el celofán.

En síntesis: Trauma, liturgia, desvelo.

Embed - Noche de Paz, Noche de Horror | Tráiler Oficial (Subtitulado) | Cinemex

"Los ojos del abismo"

(Argentina/2025)

Ambientada en la Guerra de Malvinas, la nueva propuesta de Daniel de la Vega sigue a una enfermera argentina que despierta en un buque fantasma repleto de cadáveres, sin memoria clara de cómo llegó allí. Mientras un grupo de soldados británicos toma el barco, ella lucha por sobrevivir entre pasillos oxidados y recuerdos fragmentados, hasta descubrir que la verdadera amenaza no es humana, sino una presencia que encarna los traumas y silencios de la guerra.

Con estética claustrofóbica y un tono entre el thriller bélico y el horror sobrenatural, la película convierte el océano en un espejo oscuro de aquello que no se pudo elaborar.

En síntesis: Guerra, espectros, memoria.

Embed - LOS OJOS DEL ABISMO - Trailer Oficial (2025)

"Dreams"

(EE.UU./2025)

La nueva propuesta de Michel Franco, narra el flechazo inquietante entre una mujer acomodada y un joven migrante mexicano que llega a Estados Unidos persiguiendo un futuro que pronto se revela frágil. Lo que parece un cruce luminoso se transforma en un espejo incómodo de poder, dependencia y expectativas rotas, donde la intimidad nunca logra escapar de las jerarquías sociales. Con Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rupert Friend y Sophie Thatcher, la propuesta avanza con esa frialdad calculada que Franco convierte en tensión pura, un romance imposible atrapado por lo real.

En síntesis: Desigual, punzante, fascinante.

Embed - DREAMS - TRAILER OFICIAL - 11 de diciembre en cines

"100 Metros"

(Japón/2023)

Togashi, figura absoluta de la velocidad en los 100 metros llanos, cruza su camino con Komiya, un estudiante decidido pero sin técnica. Con los años, ambos evolucionan hasta reencontrarse en la pista, ya no como guía y aprendiz, sino como rivales marcados por la misma necesidad de superación. Dirigida con rutina del género por Hiroshi Matsumoto, condensa la tradición del animé deportivo: esfuerzo, disciplina y un duelo donde el destino se juega en segundos. Estreno limitado, solo para amantes del género

En síntesis: Intensa, precisa, inspiradora.

Embed - 100 Metros - Trailer Oficial (LATAM | SUB)

"The Cure: The Show of a Lost World"

(EE.UU./2025)

Tres horas con sus 31 temas dirigidos por Nick Wikham en una versión renovada con tecnología de punta 4K.que realza cada capa de sonido e imagen. La producción captura a la banda en un momento de intensidad creativa, conjugando clásicos de su repertorio con una puesta visual que expande la melancolía, la fuerza emocional y su pulso hipnótico. Más que un registro de concierto, es una experiencia sensorial diseñada para que cada detalle -desde el clima que genera su brillo hasta la cadencia vocal de Robert Smith- cobre nueva vida en pantalla.

En síntesis: Envolvente, minuciosa, vibrante.

Embed - The Cure: The Show of a Lost World - In Cinemas December 11 (Official trailer)

Fuente: Agencia DIB