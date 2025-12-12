viernes 12 de diciembre de 2025
12 de diciembre de 2025 - 19:49

Banco Provincia lanzó el Gran Premio de Fotografía y Ensayo Histórico 2026, a 50 años del golpe

La iniciativa busca fortalecer la memoria colectiva, pilar fundamental para la construcción de una sociedad plural, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Lestido, Adriana. Marcha por la vida. 1982/ copia 2010. Fotografía en blanco y negro. 27 x 34 cm. (Donación 2010/ Comisión por la Memoria)

Lestido, Adriana. Marcha por la vida. 1982/ copia 2010. Fotografía en blanco y negro. 27 x 34 cm. (Donación 2010/ Comisión por la Memoria)

El año próximo se cumplen 50 años del golpe cívico-militar ocurrido el 24 de marzo de 1976 en la República Argentina. Ante la conmemoración de un aniversario tan importante, donde la memoria es más que un ejercicio cívico o el recordatorio de una efeméride, Banco Provincia convoca a la ciudadanía a participar del Gran Premio de Fotografía y Ensayo Histórico 2026. Ecos de la historia: 50 años de memoria, verdad y justicia.

Más noticias
El diputados Manuel Passaglia. 

Más polémica: presentan un proyecto para volver a achicar el directorio del Banco Provincia
endeudamiento: triunfo estrategico para kicillof y pulseada enganosa con caputo
Panorama Político Bonaerense

Endeudamiento: triunfo estratégico para Kicillof y pulseada engañosa con Caputo

La intención de este certamen es reafirmar el compromiso de la banca pública bonaerense con la cultura y la preservación de la memoria histórica y los valores democráticos. La iniciativa busca fortalecer la memoria colectiva, pilar fundamental para la construcción de una sociedad plural, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.

La inscripción estará abierta hasta el próximo 31 de diciembre y los interesados deberán leer las bases de la convocatoria y leer las bases y condiciones del certamen elegido.

  • Completá el formulario de inscripción.
  • Aceptá las bases y condiciones.
  • Adjuntá los archivos de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas.

- Formulario Concurso de Fotografía

- Formulario Concurso de Ensayo Histórico

Las bases y condiciones de cada certamen se pueden conocer en los siguientes documentos:

- Bases Fotografía:

B_y_C_GPBP_Fotografia_2026

- Bases Ensayo Histórico:

B_y_C_GPBP_Ensayo_Historico_2026

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Más polémica: presentan un proyecto para volver a achicar el directorio del Banco Provincia

Endeudamiento: triunfo estratégico para Kicillof y pulseada engañosa con Caputo

Cómo quedó el reparto de cargos tras la aprobación del endeudamiento

Provincia Compras se adelanta a la Navidad: 18 cuotas sin interés y descuentos especiales

Bronquiolitis: desde el 12 de enero comenzará la vacunación a personas gestantes

Conmoción en Balcarce: dos responsables de un hogar de menores son investigadas por maltrato y amenazas

Sarampión: cambia el esquema de la Triple Viral y la segunda dosis debe aplicarse a los 18 meses

Adolescentes sin redes sociales: un país ensaya una ley innovadora

Respeto y diversidad religiosa: llega a La Plata la cuarta edición de la Noche de los Templos

Temor por aparición de zorros en Canning: cazan mascotas y aves de corral a plena luz del día

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La reparación de un techo en Villa Cacique.

Fuerte temporal en el sur bonaerense: granizo, voladura de techos y calles anegadas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El actual presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner.

Máximo Kirchner acelera la definición por la conducción del PJ, tras un pedido del kicillofismo