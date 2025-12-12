Banco Provincia lanzó el Gran Premio de Fotografía y Ensayo Histórico 2026, a 50 años del golpe

Lestido, Adriana. Marcha por la vida. 1982/ copia 2010. Fotografía en blanco y negro. 27 x 34 cm. (Donación 2010/ Comisión por la Memoria)

El año próximo se cumplen 50 años del golpe cívico-militar ocurrido el 24 de marzo de 1976 en la República Argentina. Ante la conmemoración de un aniversario tan importante, donde la memoria es más que un ejercicio cívico o el recordatorio de una efeméride, Banco Provincia convoca a la ciudadanía a participar del Gran Premio de Fotografía y Ensayo Histórico 2026. Ecos de la historia: 50 años de memoria, verdad y justicia.

La intención de este certamen es reafirmar el compromiso de la banca pública bonaerense con la cultura y la preservación de la memoria histórica y los valores democráticos. La iniciativa busca fortalecer la memoria colectiva, pilar fundamental para la construcción de una sociedad plural, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.

La inscripción estará abierta hasta el próximo 31 de diciembre y los interesados deberán leer las bases de la convocatoria y leer las bases y condiciones del certamen elegido.

Completá el formulario de inscripción.

Aceptá las bases y condiciones.

Adjuntá los archivos de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas. - Formulario Concurso de Fotografía - Formulario Concurso de Ensayo Histórico Las bases y condiciones de cada certamen se pueden conocer en los siguientes documentos: - Bases Fotografía: B_y_C_GPBP_Fotografia_2026 - Bases Ensayo Histórico: B_y_C_GPBP_Ensayo_Historico_2026 Fuente: Agencia DIB

