Banco Provincia lanzó el Gran Premio de Fotografía y Ensayo Histórico 2026, a 50 años del golpe

El año próximo se cumplen 50 años del golpe cívico-militar ocurrido el 24 de marzo de 1976 en la República Argentina. Ante la conmemoración de un aniversario tan importante, donde la memoria es más que un ejercicio cívico o el recordatorio de una efeméride, Banco Provincia convoca a la ciudadanía a participar del Gran Premio de Fotografía y Ensayo Histórico 2026. Ecos de la historia: 50 años de memoria, verdad y justicia.
La intención de este certamen es reafirmar el compromiso de la banca pública bonaerense con la cultura y la preservación de la memoria histórica y los valores democráticos. La iniciativa busca fortalecer la memoria colectiva, pilar fundamental para la construcción de una sociedad plural, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.
La inscripción estará abierta hasta el próximo 31 de diciembre y los interesados deberán leer las bases de la convocatoria y leer las bases y condiciones del certamen elegido.
- Completá el formulario de inscripción.
- Aceptá las bases y condiciones.
- Adjuntá los archivos de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas.
- Formulario Concurso de Fotografía
- Formulario Concurso de Ensayo Histórico
Las bases y condiciones de cada certamen se pueden conocer en los siguientes documentos:
- Bases Fotografía:
B_y_C_GPBP_Fotografia_2026
- Bases Ensayo Histórico:
B_y_C_GPBP_Ensayo_Historico_2026
Fuente: Agencia DIB