La Fiesta Provincial del Teatro sale a escena en La Plata con entradas libres y gratuitas

La Fiesta Provincial de Teatro, con obras de todo el territorio bonaerense.

La edición 39 de la Fiesta Provincial de Teatro vestirá de obras a la ciudad de La Plata, del 25 al 29 de noviembre con más de 20 obras -con 20 elencos y 130 artistas- que representan a las 14 regiones culturales.

Las funciones -con entradas libres y gratuitas- se darán en espacios culturales como el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, Comedia de la Provincia de Buenos Aires, el Teatro de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha y el Distrito de Arte y Cultura.

Teatro con lo mejor de 14 regiones culturales Fiesta Provincial de Teatro 2 La iniciativa es impulsada por el Consejo Provincial de Teatro Independiente a través del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y la Municipalidad de La Plata. Y el jurado estará integrado por las actrices y directoras: Analía Fedra, Nadia Pais, Virginia Falcón que definirán las obras que representarán a Buenos Aires en la próxima Fiesta Nacional del Teatro. (Para conocer la programación).

