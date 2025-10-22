Llega la 11ª edición del Maratón de Teatro Chascomús

El Maratón de Teatro Chascomús , uno de los eventos culturales más esperados de la región, celebrará su 11ª edición a partir del 1° de noviembre, con una variada programación de espectáculos, actividades gratuitas y propuestas gastronómicas dentro y fuera del Teatro Municipal Brazzola, informa elcronista.ar.

El clásico festival organizado por El Esférico, con el acompañamiento de la Municipalidad de Chascomús, el Instituto Nacional del Teatro y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires a través del programa Cocina de Festivales, el encuentro se consolida como una fiesta del teatro independiente que cada año convoca a miles de espectadores. En su última edición, el festival reunió a más de 3.000 personas, transformándose en un punto de encuentro entre artistas, espectadores y trabajadores de la cultura.

El inicio será el sábado 1° de noviembre, con la tradicional Fiesta de Apertura en el Teatro Brazzola (Sarmiento 90). Desde las 19:30, más de 50 artistas locales subirán al escenario junto al dúo santafesino Latin Dúo. También se presentarán Che!Pampa, Edad Contemporánea (dir. Andrea Tévez), el Ensamble de Samba Reggae, música en vivo y un cierre a puro baile con DJ Martha.

La entrada será libre y gratuita, y el evento no se suspende por lluvia.

La programación del festival de teatro

Domingo 2 de noviembre – 20:00 hs

MUERDE-Luciano Cáceres 1068x1335 "Muerde", con Luciano Cáceres

“Muerde”

Es un intenso thriller psicológico protagonizado por Luciano Cáceres en el que René, un hombre marcado por un pasado oscuro, intenta descifrar el origen de sus heridas mientras los recuerdos lo persiguen sin tregua. Obtuvo el Premio ACE al Mejor Actor, Premio Estrella de Mar 2024 al Mejor Unipersonal, entre otras distinciones.

Jueves 6 de noviembre – 21:00 hs

MANJAR teatro 1024x682 Compañías Suculentas y su "Manjar"

“Manjar”

De Compañías Suculentas. Tres ancianas se esconden en una casa abandonada para celebrar la Navidad, preparando juegos clandestinos y un inquietante manjar cuyo ingrediente principal es la venganza.

Ganadora de la Fiesta Regional de Teatro Independiente (Región 5 Oeste); participó también del Festival Internacional Independiente de Clown Rojo Buenos Aires.

Viernes 7 de noviembre – 21:00 hs

LO-LUMVRISE-1392x895 El trío rosarino "Lo Lumvrise"

“Las bolas de plata”

Con más de 25 años de trayectoria, el trío rosarino Lo Lumvrise —integrado por Pelu Taborda, Hernán Cigno y Pachi Fontana— regresa con su característico humor absurdo y cotidiano. La propuesta combina sketches originales, música, canto y coreografías, garantizando una noche de risas y entretenimiento para todo público.

Sábado 8 de noviembre – 21:00 hs

MALE-GUINZBURG-1024x1536 Malena Guinzburg y "Querido diario"

“Querido diario”, con Malena Guinzburg

Después de una exitosa temporada en Buenos Aires, Malena Guinzburg llega a Chascomús con un espectáculo íntimo y humorístico en el que repasa, con ironía y ternura, momentos de su vida: el amor, las redes, las dietas, la familia y las anécdotas que todos preferiríamos ocultar.

Chascomús se viste de teatro

Teatro Chascomús La apertura de la Maratón 2024.

Para conocer más detalles sobre la programación y actividades, se puede seguir el evento en Instagram: @maratondeteatro.

La 11ª Maratón de Teatro Chascomús promete una semana a pura escena, reafirmando su lugar como uno de los festivales teatrales más destacados del interior bonaerense, donde el arte y la comunidad se encuentran para celebrar la creatividad y el talento colectivo.

Entradas y abonos

Los pases generales que permiten ver todas las obras tienen un valor de $44.000, mientras que las entradas individuales cuestan $18.000. Están disponibles en la boletería del Teatro Municipal Brazzola o a través de la plataforma EntradaWeb.