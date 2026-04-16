Fotografía, escuela y juventudes: contar la realidad desde la imagen

La Dirección de Políticas Socioeducativas de la Provincia de Buenos Aires lanzó “Haciendo Foco!” , una propuesta para estudiantes de escuelas secundarias, a los que le interese retratar la realidad a través de la imagen, desde una mirada crítica y poética.

Masacre escolar en Santa Fe: imputaron como partícipe secundario a otro adolescente

San Martín: una adolescente apuñaló a un compañero en la puerta de la escuela

La iniciativa impulsada por Propuestas Culturales y Educativas Itinerantes, está destinada a estudiantes de nivel secundario de escuelas bonaerenses y tiene como objetivo fortalecer la identidad juvenil, incorporando la fotografía como herramienta de expresión y comunicación desde una mirada crítica y poética de la realidad.

El objetivo es que quienes estén interesados en participar puedan ofrecer un punto de vista novedoso que los identifique como parte de las distintas juventudes que conforman las identidades de las nuevas generaciones que viven en la provincia.

En el marco de la convocatoria, se ofrecerán espacios de acompañamiento tanto para las escuelas y docentes, como para adolescentes y jóvenes que se vean interpelados a participar.

foto joven

Cómo inscribirse

La convocatoria perecerá abierta hasta el 30 de abril. Quienes quieran inscribirse, pueden hacer click en el siguiente link: Haciendo_Foco o escribir al mail [email protected].

Fuente: Agencia DIB