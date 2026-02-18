Estrenos: una serie con Robert De Niro y "Parque Lezama" llega al cine con Luis Brandoni

Juan José Campanella, el director argentino nominado a dos Oscar. Lo ganó con "El secreto de sus ojos".

Dirigida por Lesli Linka Glatter, sigue a un expresidente interpretado por Robert De Niro convocado tras un ciberataque devastador que paraliza al país. Su regreso al centro del poder abre una trama de sospechas, lealtades frágiles y verdades que nadie parece dispuesto a decir en voz alta.

El relato avanza con sobriedad y confía en la gravedad de su figura central más que en el impacto inmediato. Apunta a un público adulto, atento al pulso político y al desgaste del poder, sostenido por el magnetismo crepuscular de su protagonista. Para ver y pensar.

"Talamasca: La orden secreta"

("Talamasca, The Secret Order", EE.UU./2025) Serie Temp. 1 Flow

La serie estadounidense del universo Anne Rice, dirigida por John Lee Hancock y protagonizada por Nicholas Denton y Elizabeth McGovern, sigue a una organización secreta dedicada a vigilar lo sobrenatural desde las sombras. La trama combina intriga, archivos ocultos y tensiones internas, articulando un relato de poder, control y conocimiento prohibido.

El producto apuesta más al clima que al impacto inmediato, con una narrativa pausada y un tono serio que prioriza la mitología por sobre la acción. Su mayor fortaleza está en la construcción del mundo, aunque exige paciencia y complicidad del espectador.

En síntesis: Oscura, conspirativa, contenida.

"56 días"

("56 Days", EE.UU./2026) Amazon Prime Video

Con Dove Cameron, Avan Jogia, Karla Souza, Dorian Missick y Megan Peta Hill, este thriller romántico sigue a Oliver y Ciara, dos desconocidos que se enamoran tras un encuentro casual. Cincuenta y seis días después, la policía entra al departamento y halla un cadáver irreconocible, revelando un vínculo marcado por el secreto.

El film construye un clima de intimidad envenenada donde el deseo convive con la sospecha. Su mayor acierto es sugerir que el amor, cuando nace en la urgencia, puede esconder su propia sentencia. El final deja una certeza inquietante: nadie conoce del todo a quien ama. Nada nuevo, pero tiene lo suyo.

En síntesis: Pasión, engaño, muerte.

Estrenos en cines

(Argentina/2026)

Dirigida por Juan José Campanella, reúne a los insuperables Luis Brandoni y Eduardo Blanco como dos jubilados con diferentes conceptos acerca de la vida que convierten un banco de plaza en trinchera contra el olvido.

Campanella retoma en clave cinematográfica su exitosa adaptación de la pieza teatral de 1985 "I'm not Rapopport", del prolífico dramaturgo estadounidense Herb Gardner y la adaptación al cine del mismo autor en 1996, con Walter Matthau y Ossie Davis, que ya exploraba el peso del tiempo y la dignidad en retirada.

Campanella registra la cotidianeidad como solo él sabe hacerlo, con pudor, y deja que la palabra respire, confiando en el pulso de sus actores más que en artificios. Es un cine de conversación y melancolía, dirigido a espectadores que reconocen en la memoria un territorio vivo y en la amistad, una forma de resistencia. En dos semanas, el 6 de marzo, también llegará a la pantalla de Netflix.

En síntesis: Memoria, amistad, tiempo.

"La profecía: El lector omnisciente"

("Jeonjijeok Dokja Dijeron", Corea del Sur/2025)

El cineasta coreano Kim Byung-woo, adapta el webtoon de Sing Shong. Protagonizan Ahn Hyo-seop y Lee Min-ho, en un mundo donde una novela apocalíptica se vuelve real y altera el destino.

Con despliegue visual y ritmo vertiginoso, mezcla fantasía y supervivencia con ambición irregular. Seduce por su premisa y carisma, pero no siempre profundiza. Impacto antes que hondura.

En síntesis: Vértigo, épica, espectáculo.

"Líbralos del mal"

("Keeper", EE.UU.-Canadá/2025)

Dirigida por Osgood Perkins, en la línea del terror psicológico estadounidense, sigue a una mujer interpretada por Tatiana Maslany que, aislada en una casa remota, percibe una presencia que resquebraja su calma y revela una amenaza más íntima que visible. El encierro vuelve extraño lo cotidiano y convierte el silencio en un territorio hostil.

De pulso lento y clima denso, privilegia la sugestión antes que el golpe fácil. Es ideal para espectadores pacientes, más atraídos por la inquietud persistente que por el sobresalto inmediato.

En síntesis: Inquietud, encierro, sombra.

"Un futuro brillante"

(Uruguay-Argentina-Alemania/2025)

Dirigida por Lucía Garibaldi, sigue a Elisa, interpretada por Martina Passeggi, una joven que vive en una sociedad donde emigrar al Norte es la meta aceptada. Su duda introduce una fisura en un orden que parece definido de antemano.

El relato observa su entorno y acompaña sus decisiones frente a esa expectativa. Está orientada a quienes se interesan por futuros posibles y por personajes frente a estructuras que los exceden.

En síntesis: Futuro, reglas, ruptura.

"No preguntes"

(Argentina/2025)

Agustín Palleres Yoffe encuadra a Micaela Riera y Nacho Di Marco, en una historia escrita por Francisco Furgang que sigue a una joven que ingresa a un ámbito donde las consignas son difusas y cada gesto parece tener un sentido oculto. La rutina se vuelve un terreno incierto.

La cámara acompaña sus desplazamientos y registra vínculos atravesados por silencios y señales ambiguas. Está orientada a quienes reconocen en lo no dicho una forma de relato y en la duda, un motor narrativo. Este jueves 19 es la avant premere en el Cine Atlas de Paseo Alcorta.

En síntesis: Silencio, control, sospecha.

"Love"

(Noruega/2024)

Dag Johan Haugerud se puso al frente de este nuevo episodio de su trilogía ahora con Andrea Bræin Hovig y Tayo Cittadella Jacobsen, que sigue a dos personas que, tras un encuentro casual, inician una relación marcada más por la conversación que por la certeza, en una ciudad donde todo parece transitorio.

El relato se apoya en los tiempos muertos, los gestos mínimos y la palabra como espacio de exploración. Propone un acercamiento directo a los vínculos contemporáneos y deja una pregunta flotando: si amar hoy es elegir o simplemente permanecer, ideal para quienes valoran el retrato de relaciones complejas y sutiles.

En síntesis: Intimidad, reflexión, matices.

"¿Está funcionando esto?"

("Is This Thing On?" EE.UU./2026)

Dirigida por Bradley Cooper con Will Arnett y Laura Dern, sigue a un hombre que, al borde de la separación, encuentra en el escenario una forma inesperada de decir lo que nunca pudo en su propia vida. El humor aparece donde antes solo había silencio.

El guion avanza entre rutinas fracturadas y palabras que, una vez dichas, ya no tienen regreso. Lo que parece un ensayo se convierte en confesión, y cuando finalmente se enciende la luz, ya no hay refugio posible.

En síntesis: Ruptura, voz, verdad.

"La historia del sonido"

("The History of Sound", EE.UU.-Gran Bretaña/2025)

Dirigida por Oliver Hermanus, con Paul Mescal y Josh O'Connor, viaja hasta tiempos de la primera Guerra Mundial y el invierno de 1920, y sigue a dos hombres que viajan para grabar música folclórica por Maine. Lo que parece un trabajo técnico pronto se vuelve una experiencia interior.

Este romance dramático, basado en un cuento de Ben Shattuck, construye su fuerza en la percepción. No busca impacto sino revelación. Un impactante registro de la memoria sonora de aquellos tiempos, relatado con sutileza y emoción, y también de cómo lo invisible puede convertirse en físico.

En síntesis: Percepción, huella, verdad.

"Fui forastero"

("It Was a Stranger", EE.UU./2024)

Brandt Andersen dirige este thriller centrado en una familia siria forzada al exilio, cuyo destino se entrelaza con el de un hombre occidental mientras intentan sobrevivir al desarraigo, la sospecha y un sistema que los reduce a amenaza antes que a personas.

La película evita el golpe fácil y apuesta por la empatía, mostrando el miedo como idioma universal. Su tensión no proviene del peligro sino de la indiferencia: cuando el mundo mira sin ver, la tragedia ya ocurrió.

En síntesis: Humana, urgente, incómoda

El personaje de la semana

Campanella: La pasión de hacer cine

Hay directores que construyen películas, y hay otros que construyen refugios. Juan José Campanella, nacido en 1959, pertenece a esa segunda estirpe. Su cine no se impone: se ofrece. Invita a entrar, a sentarse, a reconocer algo propio en la vida de otros y en consecuencia de las propias. Es una pasión.

Desde sus comienzos, entendió que narrar no es exhibir destreza sino revelar humanidad. Y en esa elección encontró una identidad que el tiempo no desgasta, sino que consolida.

Formado entre Argentina y Estados Unidos, Campanella, discípulo como él mismo asegura de José Martínez Suárez, absorbió lo mejor de dos tradiciones: la eficacia narrativa del clasicismo norteamericano y la sensibilidad emocional del cine rioplatense. Esa combinación, que en otros podría resultar contradictoria, en él fluye con naturalidad.

Sus historias avanzan con precisión, pero nunca pierden el temblor de lo íntimo. Cada escena parece pensada no solo para ser vista, sino para ser habitada.

Su consagración internacional con "El secreto de sus ojos" (2009) no fue un punto de llegada, sino la confirmación de un camino. Allí conviven el policial, el melodrama, la reflexión política y la memoria personal, articulados sin estridencias.

El reconocimiento global, incluido el Premio Oscar, no alteró su brújula. Campanella nunca filmó para demostrar, sino para comprender.

Pero reducir su trayectoria a un solo título sería injusto. Si bien dirigió dos largometrajes, el muy independiente "Victoria 392" (1984), con Eduardo Blanco y luego ya en Estados Unidos "The boy who cried bitch" (1991), su primer gran paso surgió en aquella industria, donde rodó "Ni el tiro del final" (1996), con Aitana Sánchez-Gijon y Terence Stamp, que aquí solo se preestrenó en el regreso del Festival de Mar del Plata de aquel año, singular versión del thriller de José Pablo Feinmann.

Desde "El hijo de la novia" (2001) hasta la tan comprometida como emotiva y coral "Luna de Avellaneda" (2004), su obra ha explorado una misma pregunta desde distintos ángulos: qué queda de nosotros cuando el tiempo avanza y el mundo cambia. Sus personajes no son héroes ni víctimas, sino seres en tránsito, aferrados a afectos, recuerdos y pequeñas convicciones que les permiten seguir adelante.

Así ocurrió también con "El mismo amor la misma lluvia" (1999) o con "El cuento de las comadrejas" (2019), nueva versión de Los muchachos de antes no usaban arsénico, de su maestro Martínez Suárez.

En ese recorrido, su incursión en la animación con "Metegol" (2013) marcó un punto singular. No se trató de un desvío, sino de una expansión. Campanella trasladó su sensibilidad al terreno de lo imaginado y demostró que incluso en un universo poblado por figuras de madera podía latir una emoción genuina.

La técnica no desplaza al sentimiento: lo amplifica. Allí también estaban sus temas, su mirada, su fe en los vínculos como forma de resistencia.

También su paso por la televisión —en series como "House" o "Law & Order" entre otras— reveló su capacidad para trabajar dentro de estructuras industriales sin perder su identidad. Lejos de diluir su estilo, esa experiencia lo volvió más preciso, más atento al detalle invisible que sostiene una escena.

También lo hizo en la televisión argentina, con la monumental "Vientos de agua" (2006) o "El hombre de tu vida" (2016).

Campanella filma como quien escucha. No busca imponer una visión, sino descubrirla en el rostro de sus actores, en un silencio inesperado, en una pausa que revela más que cualquier diálogo. Confía en la emoción, pero nunca en la fuerza. Sabe que lo esencial no necesita ser subrayado.

En un tiempo dominado por la velocidad y el impacto inmediato, su cine insiste en otra lógica: la de la permanencia. Sus películas no terminan cuando metafóricamente se corre el telón. Continúan en la memoria, en esa zona donde las historias dejan de ser ajenas y empiezan a pertenecernos. Por eso, más que un director, Campanella es un narrador en el sentido más profundo: alguien que, a través de otros, nos devuelve a nosotros mismos.

