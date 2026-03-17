Premios Oscar 2026: dónde ver las películas ganadoras

El domingo pasado se entregaron los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, y en ese mismo momento comenzó la ansiedad de los amantes del cine por ver las películas que fueron premiadas, todas estrenadas en cines, y la mayoría ya disponibles en plataformas.
Guía para ver las películas ganadoras
"Una batalla tras otra"
Se llevó seis estatuillas: Película, Dirección, Guion Adaptado, Edición, Casting, Actor Reparto (Sean Penn). HBO Max
"Pecadores"
Obtuvo 4 premios: Actor (Michael B. Jordan), Guion Original, Dirección de Fotografía, Banda de Sonido. HBO Max
"Frankenstein"
La película de Guillermo del Toro se alzó con 3 Oscar: Vestuario, Peinado y Maquillaje, Diseño de Producción. Netflix
"KPop Demon Hunters"
Ganó 2 estatuillas: Largometraje de animación y Canción. Netflix
"Hamnet"
1 premio: Actriz (Jessie Buckley) Prime Video-Apple TV
"La hora de la desaparición"
1 premio: Actriz de Reparto (Amy Maldigan) HBO Max
"Avatar: Fuego y cenizas"
1 Oscar: Efectos Visuales. Por ahora en cines luego en Disney+
"F1"
1 premio: Sonido. Apple TV
"Valor sentimental"
1 estatuill): Producción Internacional. Mubi
Fuente: Agencia DIB