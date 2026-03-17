martes 17 de marzo de 2026
17 de marzo de 2026 - 16:29

Premios Oscar 2026: dónde ver las películas ganadoras

La 98ª edición de los Premios Oscar celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles consagró a varias películas candidatas. Guía par verlas en plataformas.

Por Agencia DIB
En qué plataforma ver las películas ganadoras del Oscar.

El domingo pasado se entregaron los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, y en ese mismo momento comenzó la ansiedad de los amantes del cine por ver las películas que fueron premiadas, todas estrenadas en cines, y la mayoría ya disponibles en plataformas.

Guía para ver las películas ganadoras

Embed - Una batalla tras otra | Tráiler oficial | Doblado

"Una batalla tras otra"

Se llevó seis estatuillas: Película, Dirección, Guion Adaptado, Edición, Casting, Actor Reparto (Sean Penn). HBO Max

"Pecadores"

Obtuvo 4 premios: Actor (Michael B. Jordan), Guion Original, Dirección de Fotografía, Banda de Sonido. HBO Max

"Frankenstein"

La película de Guillermo del Toro se alzó con 3 Oscar: Vestuario, Peinado y Maquillaje, Diseño de Producción. Netflix

"KPop Demon Hunters"

Ganó 2 estatuillas: Largometraje de animación y Canción. Netflix

"Hamnet"

1 premio: Actriz (Jessie Buckley) Prime Video-Apple TV

"La hora de la desaparición"

1 premio: Actriz de Reparto (Amy Maldigan) HBO Max

"Avatar: Fuego y cenizas"

1 Oscar: Efectos Visuales. Por ahora en cines luego en Disney+

"F1"

1 premio: Sonido. Apple TV

"Valor sentimental"

1 estatuill): Producción Internacional. Mubi

Fuente: Agencia DIB

